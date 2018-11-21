Allianz, üçüncü çeyrek sonuçlarıyla yıl sonu hedeflerine yaklaştı

Allianz Grubu, tüm iş segmentlerindeki güçlü büyüme sayesinde yıl sonu hedeflerine doğru ilerliyor. Gruptan yapılan açıklamaya göre 2018 yılının üçüncü çeyreğinde kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış ciro büyümesini bütün segmentlerin desteğiyle yüzde 9,8'e ulaştıran Allianz, 2017'nin üçüncü çeyreğinde 28,3 milyar euro olan toplam gelirlerini yüzde 7,9'luk artışla 30,5 milyar euroya yükseltti. Üçüncü çeyrekteki faaliyet kârını, doğal afet kaynaklı hasarların azalması, daha iyi hasar gelişimi ve genel gider oranındaki düşüşün desteğiyle, yüzde 20,6 artırarak 3 milyar euroya ulaştıran Allianz'ın ilk dokuz aylık faaliyet kârı ise yüzde 4,8'lik artışla 8,7 milyar euro oldu. Bu başarıda elementer sigortalar branşında teknik kâr sonuçlarının daha yüksek olmasının yanı sıra fon büyüklüğü (AuM) kaynaklı gelirlerdeki artış da etkili oldu. 2018'in tamamında 11,1 milyar euroluk faaliyet kârı hedefleyen Allianz, üçüncü çeyrek sonunda yıl sonu hedefinin yüzde 79'unu şimdiden gerçekleştirmiş oldu.

“Bu yıl da hedeflerimize ulaşacağımız konusunda kendimize güveniyoruz”

Allianz Grubu CEO'su Oliver Baete, Allianz'ın 2018 yılının ilk dokuz ayında grup genelinde ciddi verimlilik artışı ile güçlü bir performans sergilediğini belirterek “Müşteriler, özellikle zor zamanlarda, sigorta ve yatırım gereksinimleri için, mali açıdan sağlam bir ortak arıyorlar. Allianz, yıllardır güvenilir bir ortak olmuştur. Bu yıl da hedeflerimize ulaşacağımız konusunda kendimize güveniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Üçüncü çeyrek sonuçlarına ait rapora göre Allianz Grubu'nun hissedarlara ait net kârı, faaliyet kârındaki artış sonucunda, yüzde 23,6'lık artışla 1,9 milyar euro oldu. Hisse başına kâr (EPS), 2018 yılının ilk dokuz ayında yüzde 12,0 oranında artış kaydederek 13,4 euro tutarına ulaşırken, yıllıklandırılmış özsermaye kârlılığı (RoE) yüzde 13,8 olarak gerçekleşti (2017 tam yıl: yüzde 11,8). 2018 yılının ikinci çeyreği sonunda yüzde 230 olan Solvency II sermaye yeterlilik oranı ise yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 229 olarak gerçekleşti. Hissedarlara ait net kâr 5,8 (önceki dönem 5,4) milyar euroya yükselirken; Tayvan'daki birikimli hayat portföyünün satılması negatif etki yaptı ancak faaliyet karındaki artış ve düşük gelir vergisi bu durumu ziyadesi ile telafi etti. Allianz, en son 1,0 milyar euro değerindeki hisse geri alışını Eylül 2018'de gerçekleştirdi ve satın alınan tüm hisseler iptal edildi.

Elementer sigortalar branşında güçlü performans devam etti

Elementer sigortalar branşı faaliyet kârında yüzde 44,6'lık artış kaydeden Allianz, bu branşta yılın üçüncü çeyreğinde brüt prim üretimini 12,0 (önceki dönem 11,5) milyar euro olarak gerçekleştirdi. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış dönemsel büyüme, yüzde 4,3'lük hacim ve yüzde 1,8'lik fiyat etkilerinin de katkısıyla toplamda yüzde 6,1 oldu. Büyümede AGCS, Allianz Almanya ve kredi sigortalarındaki olumlu gelişmelerin etkisi yüksekti. Yılın üçüncü çeyreğinde bileşik rasyo; doğal afet kaynaklı zararların normal düzeye inmesi, daha iyi hasar gelişimi ve genel gider oranının düşmesinin etkisiyle iyileşerek yüzde 93,1'e (önceki dönem 96,9) indi. Yılın üçüncü çeyreğinde elementer sigortalar branşında faaliyet kârını 1,503 (önceki dönem 1,039) milyon euro tutarına yükselten Allianz Grubu CFO'su Giulio Terzariol sonuçlarla ilgili değerlendirmesinde, “Elementer sigortalar branşında, ana pazarlarımızda güçlü bir performans sergileyerek başarılı bir üçüncü çeyrek geçirdik. Yılın ilk dokuz ayının sonunda, Yenilenme Ajandası'ndaki yüzde 94 bileşik rasyo hedefimizi tutturduk ve dolayısyla branşın genel gelişiminden memnunuz” dedi. Elementer sigortalar branşında yılın ilk dokuz ayında brüt prim üretimi 41,9 (önceki dönem 40,9) milyar euro tutarına yükseldi. Kur farkı ve konsolidasyon etkilerinden arındırılmış büyüme AGCS, Allianz Almanya ve Allianz Partners'ın katkılarıyla yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. Daha yüksek gerçekleşen teknik kâr sayesinde faaliyet kârı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artışla 4,232 milyon euro tutarına ulaştı. Bileşik rasyo yüzde 1,4'lük iyileşmeyle yüzde 94,0 oldu.

“Hayat ve sağlık sigortaları branşlarında yeni işlerle verimlilik arttı”

Giulio Terzariol, hayat ve sağlık sigortaları branşlarında güçlü performans gösterildiğini ve gelirlerini artırdıklarını söyledi. Yeni işlerden elde edilen gelirin (VNB), 2018'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 arttığını belirten Terzariol, yeni iş kârlılığının (NBM) ise yüzde 3,5'e (önceki dönem 3,4) yükseldiğini kaydetti. Allianz, yılın üçüncü çeyreğinde hayat ve sağlık sigortaları branşlarında yeni işlerden elde edilen gelirini, sermaye verimliliği yüksek ürünlerin satışlarının güçlü olması ile 476 (önceki dönem 410) milyon euro değerine çıkarırken, aynı branşların faaliyet kârı ufak bir düşüşle 1,052 (önceki dönem 1,069) milyon euro oldu. Yeni iş primlerinin bugünkü değeri (PVNBP), Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sabit endeksli anüite ürünlerinin ve Almanya'daki hayat sigortası branşında sermaye verimi yüksek ürünlerin satışlarının artmasının etkisiyle üçüncü çeyrekte 13,4 (önceki dönem 12,0) milyar euro olarak gerçekleşti. Hayat ve sağlık sigortaları branşlarında yılın ilk dokuz ayında yeni iş primlerinin bugünkü değeri, Almanya'daki hayat sigortaları branşında sermaye verimliliği yüksek ürünlerin satışlarının daha yüksek olmasının da etkisiyle, 42,4 milyar euro değerine yükseldi. Faaliyet kârı, 2017'nin ilk dokuz ayına göre, olumsuz kur farkı etkisi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yatırım marjının normalleşmesinin sonucunda bir miktar azalarak 3,197 milyon euro olarak gerçekleşti. Ancak bu durum, İtalya ve Tayvan'daki birikimli ürünlerin satışının artmasıyla kısmen dengelendi. Yeni iş kârlılığı, yüzde 3,4'e (önceki dönem 3,3) yükselerek, yeni işlerden elde edilen geliri 1,456 (önceki dönem 1,332) milyon euroya getirdi.

“Fon yönetiminde sonuçlar mükemmel”

Allianz'ın, fon yönetiminde bir kez daha mükemmel sonuçlar elde ettiğini vurgulayan Giulio Terzariol, “Allianz Global Investors da, PIMCO da, üçüncü çeyrekte 15 milyar euro tutarına ulaşan net girişler sağladılar. Yönetilen fon büyüklüğü, çift haneli faaliyet kârı büyümesiyle, Allianz'ın kârlılığına bir kez daha önemli katkıda bulundu” dedi. Fon yönetimi cephesinde 2018 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kıyasla, grup dışı fon büyüklüğü, 23 milyar euro artarak 1,487 milyar euroya ulaştı. Böylece grup dışı net girişler, 2018'in ikinci çeyreğindeki net çıkışlar sonrasında 15 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu olumlu gelişmede piyasa koşulları ve kurlardaki değişimler de etkili oldu. Yönetilen fon büyüklüğü, 2.,015 milyar euro ile rekor bir düzeye çıktı. Bu döneme özgü gerçekleşen tek seferlik giderler ve iş hacmini artıran yatırımlar nedeniyle gider-gelir oranı (CIR), 2018'in üçüncü çeyreğinde, 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 0,6 puanlık bir artışla yüzde 62,5'e ulaştı. Faaliyet kârı ise 2018'in üçüncü çeyreğinde, fon yönetimi kaynaklı gelirlerin artması, grup dışı fon büyüklüğünün daha fazla olması, kâr marjının az da olsa iyileştirilmiş olması ve performans ücretlerinin artmasının etkisiyle, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 10,6'lık artışla 650 (önceki dönem 588) milyon euroya ulaştı. Fon yönetiminde ilk dokuz aylık sonuçlara bakıldığında; faaliyet gelirleri yüzde 7,2 oranında artarak 5 milyar euro olurken faaliyet kârı yüzde 8,8 artışla 1,897 (önceki dönem 1,743) milyon euro tutarına ulaştı. Faaliyet gelirlerindeki artışta, ortalama grup dışı fon hacminin büyümesi ve hem PIMCO'da hem Allianz Global Investors'ta grup dışı fon yönetimi kâr marjlarının yükselmesi etkili oldu. Ayrıca Allianz Global Investors'taki geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek gerçekleşen performans ücretleri, faaliyet gelirlerindeki büyümeyi destekledi. Gelirlerde giderlerdekine göre daha yüksek bir artış sağlanması sonucunda gider-gelir oranı, yüzde 0,6 azalarak yüzde 62,0 gerçekleşti. Olumlu kur farkı etkilerinin ve grup dışı net girişlerin, olumsuz piyasa koşullarını telafi etmesiyle birlikte, grup dışı fon büyüklüğü 2017 yıl sonuna göre 40 milyar euro artış gösterdi.