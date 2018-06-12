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Allianz ve D&R’dan işbirliği

Allianz’dan ‘Kapsamlı ve Geniş Kapsamlı Planlı Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası’ poliçesi alanlar, D&R’dan hediye çeki kazanıyor. 22 Temmuz’a kadar geçerli kampanya ile ‘Allianz’ım’ uygulamasından katılım yapan Allianz müşterileri, hediye çeklerini D&R’dan yapacakları kitap alışverişlerinde kullanabilecek.

Allianz ve D&Rdan işbirliği

12 Haziran 2018 13:19

Allianz, D&R ile yaptığı işbirliği ile müşterilerinin kitap alışverişlerine katkıda bulunuyor. İşbirliği kapsamında, Allianz’dan ‘Kapsamlı ve Geniş Kapsamlı Planlı Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası’ poliçesi alanlar D&R mağazalarında geçerli, dijital hediye çeki kazanacak. 22 Temmuz 2018 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Allianz müşterileri, ‘Allianz’ım’ uygulaması içerisinde yer alan ‘Kampanyalar’ sayfasındaki ‘D&R Seyahat Sağlık Kampanyası’ başlığından başvuru yaparak aldıkları kampanya kodu ile bu ayrıcalıktan yararlanabilecek. 

D&R kart sahibi Allianz müşterileri, hediye çekini aldıktan sonra 15 gün içinde, tüm D&R mağazalarında ve D&R online’daki kitap alışverişlerinde bu avantajı kullanabilecek.  

Etiketler: Allianz, D&R

 

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