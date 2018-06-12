Allianz ve D&R’dan işbirliği

Allianz, D&R ile yaptığı işbirliği ile müşterilerinin kitap alışverişlerine katkıda bulunuyor. İşbirliği kapsamında, Allianz’dan ‘Kapsamlı ve Geniş Kapsamlı Planlı Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası’ poliçesi alanlar D&R mağazalarında geçerli, dijital hediye çeki kazanacak. 22 Temmuz 2018 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Allianz müşterileri, ‘Allianz’ım’ uygulaması içerisinde yer alan ‘Kampanyalar’ sayfasındaki ‘D&R Seyahat Sağlık Kampanyası’ başlığından başvuru yaparak aldıkları kampanya kodu ile bu ayrıcalıktan yararlanabilecek.

D&R kart sahibi Allianz müşterileri, hediye çekini aldıktan sonra 15 gün içinde, tüm D&R mağazalarında ve D&R online’daki kitap alışverişlerinde bu avantajı kullanabilecek.