Allianz ve Impact Hub, sosyal girişimciler için güçlerini birleştirdi

Allianz Grubu, kurumsal sorumluluk stratejisinin odağını oluşturan ‘Gelecek Nesilleri Cesaretlendirmek' programı kapsamında, çocuklar ve gençler için sosyal faydaya odaklanan girişimleri destekleyen Londra merkezli Impact Hub'la küresel işbirliğine gitti. Toplumsal dönüşüme öncülük etme hedefiyle, Allianz'ın faaliyette bulunduğu 4 ülkede uygulanacak programın ana merkezlerinden biri de Türkiye olacak. Yatırıma hazır sosyal girişimler arayan Allianz Türkiye, son başvuru tarihinin 26 Kasım 2017 olduğunu duyurdu.

Türkiye'nin yanısıra; Almanya, Malezya ve Brezilya'da ilk kez hayata geçirilecek bu işbirliğiyle sosyal girişimciler Impact Hub'ın, ‘Yatırıma Hazırlama Programı'na katılmaya hak kazanacak. Programa kabul edilen 10 girişim; 6 aylık bir sürede iş modelleri, stratejileri ve ekiplerine ilişkin sistemli bir geri bildirim sürecine girip büyüme ve yatırım planını oluşturacak. Programa katılan tüm girişimler, 40 bin euro değerindeki Allianz Gelecek Nesiller Ödülü'nü kazanmak için 15 Haziran 2018 günü Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek yatırımcı gününe dâhil edilecek.

‘Sosyal bir amaç için oluşturulmuş girişimleri davet ediyoruz'

‘Yatırıma Hazır Programı'nın temelinde Allianz'ın küresel stratejisinde ortaya çıkan, çocuklarda ve gençlerde toplumsal katılımı teşvik etme hedefinin bulunduğuna dikkat çeken Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, "Allianz Türkiye olarak biz de, 2016'da sektörümüzün ilk sürdürülebilirlik stratejisini ve modelini hayata geçirirken; önleyici çözümler ile girişimcilik ve inovasyona odaklandık. İyi bir çevre, iyi bireyler, iyi kurumlar ve iyi bir toplum için tüm şirket faaliyetlerimizi bu stratejiye hizaladık. Bu program da, eğitimden sağlık ve cinsiyet eşitliğine kadar bizim sürdürülebilirlik odağına aldığımız birçok alanı kapsıyor. Sosyal bir amaç için oluşturulmuş, yerelden çıkıp diğer ülkelere de uyarlanabilecek girişimler arıyor. Başvuracak girişimcilerin konusu olan teknoloji, ürün ya da hizmetin; kendini bir noktada kanıtlamış olmasını, bir diğer anlamda çarklarının dönüyor ve yatırıma hazır olması şartını arıyoruz. Bu özelliğe sahip tüm girişimleri programımıza başvurmaya davet ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.