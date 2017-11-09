Allianz'a Felis Ödülleri'nde 16 ödül

Sigorta sektörünün önemli kuruluşu Allianz Türkiye, pazarlama iletişiminin alt disiplinlerdeki kalite ve üretim tekniğini yukarıya taşımak hedefiyle MediaCat tarafından Felis Ödülleri’nde tam 16 ödüle layık bulundu. Felis jürisi, 'Allianz Seninle' reklam kampanyası ve Türkiye’nin dijital eğlence platformu 'Allianz Motto Müzik' ile 'Risk Her Yerde Allianz Seninle' ve 'Her Titreşim Bu Kadar Hafif Olmaz' mobil reklam çalışmalarını, çeşitli kategorilerde 1 Büyük Ödül, 5 Felis Ödülü ve 10 Başarı Ödülü’ne layık buldu.

Film Büyük Ödülü’nün sahibi 'Allianz Seninle'

Gündelik yaşama dair hikâyeleri Kalben’in yorumladığı 'Haydi Söyle' şarkısı eşliğinde samimi bir dille anlatan 'Allianz Seninle' reklam kampanyası, sektör farkı gözetmeksizin tüm televizyon, online ve sinema filmlerinin yarıştığı kategoride Film Büyük Ödülü’nü kazandı. Film, Radyo ve Entegre Kampanyalar Bölümü‘nde Finansal Hizmetler Kategorisi’nde de Felis Ödülü’nü alan 'Allianz Seninle' aynı bölümün Kurumsal İmaj Kategorisi’nde ise Başarı Ödülü’nün sahibi oldu. 'Allianz Seninle' ayrıca, Üretimde Ustalık Bölümü‘nde Kadın Oyuncu Kategorisi’nde aldığı Felis Ödülü ve aynı bölümün Reklam Müziği Kategorisi’nde aldığı Başarı Ödülü’yle de dikkat çekti.

Allianz Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, bu başarılı sonuçla ilgili “Müşterilerimizin ve sevdiklerinin hayatlarının her aşamasında yanlarında olma misyonumuzu, 'Sen sadece sevdiklerine onları sevdiğini söyle, onlara destek ol, bu yolculukta yalnız değilsin, Allianz seninle' diyerek vurguladık; duygulara hitap etmeyi başardık. Bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen iş ve hayal ortaklarımız Concept Ajans, Mindshare ve Pure New Media’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.

Concept Ajans tarafından hazırlanan ve 2016 yılının Kasım ayında yayımlanan 'Allianz Seninle' reklam kampanyası, 'Reklamın Oscarı' olarak tanımlanan Effie Ödülleri’nde kategorinin büyük ödülü olan gümüş ödülün, Kristal Elma Yarışması’nda ise büyük ödül dahil 8 farklı ödülün sahibi olmuştu.

Türkiye’nin Dijital Eğlence Platformu 'Allianz Motto Müzik'e 2 Felis ve 1 Başarı Ödülü

Allianz Türkiye’nin toplumun yaşam kalitesini artırmak vizyonuyla hayata geçirdiği, Türkiye’nin ilk ve tek kurumsal YouTube kanalı 'Allianz Motto Müzik' de organizasyonda 2 Felis ve 1 Başarı Ödülü’ne layık bulundu.

Mottosu müzik olanların buluşma noktası olan Türkiye’nin dijital eğlence platformu 'Allianz Motto Müzik' PR Bölümü’nde İtibar Yönetimi Kategorisi ile Sosyal Medya ve Dijital Topluluk Yönetimi Kategorisi’nde Felis Ödülü’nü alırken, Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü’nde de Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

YouTube’da iki yıl gibi bir sürede organik olarak 140 binden fazla takipçi ve bin adet video içeriğine ulaştıklarını belirten Allianz Türkiye Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Ofisi Direktörü Burçun İmir, “Türkiye’nin ilk kurumsal YouTuber’ı olmaktan da, gençlerle müzik, muhabbet ve eğlence ortamında buluşmaktan da büyük keyif alıyoruz. Felis jürisi de bu bağı görmüş olsa gerek. Tüm programcılarımıza ve takipçilerimize sonsuz teşekkürler” dedi.

Mobil mecra reklam çalışmalarına 8 ödül

Allianz, gençlerin en çok kullandığı uygulamalar arasında yer alan Snapchat’in 'Snap Map' özelliğinden yararlanarak dünyada bir ilk olarak geliştirilen 'Snap Hack' fikriyle de ödülleri topladı. 'Risk Her Yerde Allianz Seninle' mesajını sıfır reklam bütçesiyle bir günde yaklaşık 15 bin kişiye ulaştırmayı başaran Allianz, bu çalışmayla Mobil Bölümü’nde Ufuk Açan Mobil Fikirler Kategorisi’nde Felis Ödülü’nün yanı sıra 6 Başarı Ödülü’nün sahibi oldu.

Mobil cihazların titreşim özelliğini tetikleyen bir banner ile deprem sigortası konusunda bilinirliği artırmayı hedefleyen 'Her Titreşim Bu Kadar Hafif Olmaz” uygulaması ise Allianz’a Mobil Bölümü‘nde Banner Kategorisi‘nde Başarı Ödülü’nü getirdi.

Felis Ödülleri’nde Allianz Türkiye’ye şu ödüller verildi:

'Allianz Seninle” Reklam Kampanyası

Film Büyük Ödülü

Film, Radyo ve Entegre Kampanyalar Bölümü, Finansal Hizmetler Kategorisi, Felis Ödülü

Üretimde Ustalık Bölümü, Kadın Oyuncu Kategorisi, Felis Ödülü

Film, Radyo ve Entegre Kampanyalar Bölümü, Kurumsal İmaj Kategorisi, Başarı Ödülü

Üretimde Ustalık Bölümü, Reklam Müziği Kategorisi, Başarı Ödülü

Türkiye’nin Dijital Eğlence Platformu 'Allianz Motto Müzik”

PR Bölümü, İtibar Yönetimi Kategorisi, Felis Ödülü

PR Bölümü, Sosyal Medya ve Dijital Topluluk Yönetimi Kategorisi, Felis Ödülü

Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü, Diğer Kategorisi, Başarı Ödülü

'Risk Her Yerde Allianz Seninle'

Mobil Bölümü, Ufuk Açan Mobil Fikirler Kategorisi, Felis Ödülü

Dijital Bölüm, Sosyal Medya Kampanyası Kategorisi, Başarı Ödülü

Dijital Bölüm,Ufuk Açan Dijital Fikirler Kategorisi, Başarı Ödülü

Medya Bölümü, Ürün Yerleştirme Kategorisi, Başarı Ödülü

Medya Bölümü, Finansal Hizmetler Kategorisi, Başarı Ödülü

Mobil Bölümü, Mobil Teknoloji Kategorisi, Başarı Ödülü

Mobil Bölümü, Mobil Mecralar Kategorisi, Başarı Ödülü

'Her Titreşim Bu Kadar Hafif Olmaz”

Mobil Bölümü, Banner Kategorisi, Başarı Ödülü