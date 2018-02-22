Allianz'dan yeni reklam kampanyası

Sigorta sektörünün önemli şirketi Allianz Türkiye, hayatın her aşamasında müşterilerinin ve sevdiklerinin yanında olduğunu vurgulayan, 'Allianz Seninle' temalı reklam kampanyasına devam ediyor. 21 Şubat Çarşamba gününden itibaren TV, sinema ve dijital mecralarda yayımlanmaya başlayan reklam filminde, 'Yola her çıktığında Allianz Seninle ve Sevdiklerinle' diyerek, müşterilerinin yanında olduğunu vurguladı.

Allianz Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geçen yıl başlattığımız 'Allianz Seninle' mottolu reklam kampanyamızda ilk tercih edilen sağlık sigortası markası olma adına çok değerli bir yol kat etmiştik. Bu kampanyamız çok beğenildi ve 2017 yılında sektörümüz için çok önemli platformlarda birbirinden değerli 10’dan fazla ödüle layık görüldü. Bu yıl da kasko ve trafik sigortasında tüketicinin algısında ilk tercih edilen marka olmayı hedefledik. Bunu yaparken de tüketicimiz ile kurduğumuz duygusal bağı vurgulamak, onlara ihtiyaç duyduklarında yanlarında olduğumuzu, Allianz kalitesiyle sunduğumuz hizmetlerin müşterilerimiz ve sevdiklerinin yolculuklarında vereceği güven duygusunu vurgulamak istedik" dedi.

Yapılan bilgilendirmede; 150 kişilik bir ekibin üç ay boyunca çalıştığı yeni reklam filmi, uzunlu, kısalı 3 farklı versiyonla yayınlanacak.