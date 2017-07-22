Alman Bakan Gabriel'den Almanya'daki Türklere mektup

Gabriel, mektubunda Alman hükümetinin Türkiye'ye karşı takındığı durumu anlattı ve Almanya'daki Türklere "Alman pasaportuna sahip olsanız da, olmasanız da bizim bir parçamızsınız" dedi.

Gabriel, Almanya'nın tepkisinin Türkiye'deki insanları ve Almanya'daki Türk kökenli vatandaşları hedef almadığını belirterek, Alman vatandaşlarının tutuklanmasına karşı kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

Gabriel mesajında şu ifadeler yer verdi:

"Sevgili Türk hemşerilerim, Federal Hükümetin tümü adına da size bu şekilde hitap etmek istiyorum. Türkiye ile olan ilişkilerimizde şu anda yaşanan büyük zorlukları özellikle siz de hissetmektesiniz. Sizin vatanınız Almanya'dır. Fakat birçoğunuz için aynı zamanda da Türkiye'dir.

Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum: Almanlarla Türkler arasındaki dostluk büyük bir hazinedir. Biz Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması için her zaman çaba sarf ettik, çünkü Almanya ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin sizin açınızdan da önemli olduğunu biliyoruz. Fakat şu anda Türkiye'de suçsuz Alman vatandaşları tutuklanmaktadır. Alman Hükümeti olarak tepki vermeden seyirci kalmamız mümkün değildir. Vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Bu nedenle Alman Hükümetinin Türk siyaseti karşısındaki politikaları değişecektir. İşbirliğimizi ve özellikle Türkiye'ye yapılan ekonomik yardımları yeniden gözden geçireceğiz ve Avrupa'da da net bir tutum için girişimlerde bulunacağız. Şunu bilmenizi istiyoruz ki, bunların hiçbiri Türkiye'deki insanlara ve Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli insanlara karşı alınan önlemler değildir. Zira Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi ilişkiler ne kadar zor olursa olsun, bizim için şu çok açıktır: Sizler, Almanya'daki Türkiye kökenli insanlar, Alman pasaportuna sahip olsanız da, olmasanız da, bizim bir parçamızsınız. En içten selamlarımla"

Mustafa Tığlı