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Alman Bakanın AB'ye yazdığı mektup ortaya çıktı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 24 Temmuz tarihinde Türkiye'ye karşı önlemlerin sertleştirilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a net cevap verilmesi için Avrupa Birliği üst düzey yetkililerine mektup yazdığı ortaya çıktı.

Alman Bakanın ABye yazdığı mektup ortaya çıktı

04 Ağustos 2017 22:49

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 24 Temmuz tarihinde Türkiye'ye karşı önlemlerin sertleştirilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "net cevap verilmesi" için AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'a yazdığı mektup ortaya çıktı.

Gabriel gönderdiği mektupta, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarının Avrupa değerler sistemiyle açık bir tezat içinde olduğu ve net bir yanıt gerektirdiği" ifadeleri yer alırken, Türkiye için üyelik öncesi mali yardımların kısıtlanmasını talep etti. 

Etiketler: Alman bakan, mektup, Sigmar Gabriel


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