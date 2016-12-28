Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Alman basınından Podolski için flaş iddia

Alman basınından Podolski için flaş iddia

Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski için 20 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.

Alman basınından Podolski için flaş iddia

28 Aralık 2016 14:32

 Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski için 20 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.

Son dönemde futbola yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Çin'den Podolski için teklif geldi. Alman basınından Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre; Guangzhou Evergrande, Alman golcü Podolski'ye yıllık 8 milyon, Galatasaray'a ise bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro teklif etti. Sarı-kırmızılı takımla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray forması ile çıktığı 55 resmi maçta 23 golü bulunuyor. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç