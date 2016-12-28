Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski için 20 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.

Son dönemde futbola yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Çin'den Podolski için teklif geldi. Alman basınından Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre; Guangzhou Evergrande, Alman golcü Podolski'ye yıllık 8 milyon, Galatasaray'a ise bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro teklif etti. Sarı-kırmızılı takımla 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun, Galatasaray forması ile çıktığı 55 resmi maçta 23 golü bulunuyor.