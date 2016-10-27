Almanya'da ırkçılar tarafından camilere dönük saldırılar artarken, Monheim am Rhein Belediyesi ırkçılara rağmen örnek bir karar aldı. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti başkenti Düsseldorf kentine yakın 42 bin nüfuslu Mombach am Rhein Belediye Konseyi, kasabada yaşayan Müslümanların dini ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Osman Gazi Camii için belediye olarak 845 bin Euro hibe edilmesini karara bağladı. Karar kapsamında kasabada bulunan iki camiye toplam 845 bin Euro hibe edilecek. Hibenin 450 bin Euro'su Osman Gazi Camii'ne geri kalanı ise Faslı Müslümanların camisine hediye edilecek. Bağışın arsa maliyetini yüzde yüz karşıladığını belirten Belediye Başkanı Daniel Zimmermann yapılacak caminin 5 milyon 633 bir Euro'ya mal olacağını ve minare yüksekliğinin 25 metre olacağını söyledi. Osman Gazi Camisi'nin 500'ün üzerinde üyesi bulunuyor.

"Cami şehrimize yeni bir güzellik kazandıracak"

Belediye meclisinde Yeşiller ve Liberal partinin karşı çıkmasına rağmen yüzde 65'lik bir oy oranıyla karar alındığını açıklandı. Kararın adından belediye binasının önüne toplanan kalabalık, hibeyi protesto ederken Belediye Başkanı Daniel Zimmermann'a Almanya'nın genelinden 300'ü aşkın tehdit mailleri geldiği belirtildi. Halkın yüzde 80'inin caminin yapılamasına olumlu baktığını belirten Belediye Başkanı Zimmermann, "Cami şehrimize yeni bir güzellik kazandıracak. Sağlıksız ortamlarda ibadet yapan Müslümanlar daha modern imkanlarda dinlerini yaşayabilecekler. Müslümanların ülkemize uyumunu kolaylaştıracak. Biz de önemli bir esere kavuşmuş olacağız" açıklamasında bulundu.

Monheim am Rhein kasabasının İstanbul Ataşehir'le de kardeş şehir anlaşması bulunuyor.

Mehmet Koca



