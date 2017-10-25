Alman biyolog çiftten bisikletle dünya turu

Almanya’da biyolog olarak görev yapan ve kısa bir süre önce dünya evine giren 23 yaşındaki Elis ve Lukas Martinelli çifti balayı yerine bisikletle dünya turuna çıktı. Avrupa’nın ardından Edirne’den Türkiye’ye giren ve daha sonra Kayseri üzerinden Erzurum’a gelen Elis ve Lukas Martinelli çifti Fil Geçti Meydanında kahvaltı yapmak için mola verdi. Erzurum’da Alman çifti gören vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir vatandaş İngilizce konuşmaya çalışıp muziplikler yaparken çifti halay oynamaya davet etti.

Elis ve Lukas Martinelli çifti, bisikletle dünya turuna Almanya’dan başlayıp 3 bin 500 kilometre yol kat ederek Erzurum’a geldiklerini ifade ederek, "İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, Myanmar, Tayland, Laos, Vietnam, Endonezya, Çin, Japonya’ya kadar gitmeyi planlıyoruz. Çoğunlukla para harcamadan çadırda kalarak, kendimiz yemek pişirip yolumuza devam ediyoruz. İkimiz de biyolog olduğumuz için farklı doğa koruma projelerine yardım etmeyi planlıyoruz. Dünyanın ne gibi göründüğünü görmek istiyoruz. Tüm farklı kültürleri, insanları ve manzarayı yaşamak istiyoruz. Dünya turumuzu Avustralya’da tamamlayacağız" dedi.

"TÜRKİYE ÇOK FARKLI BİR ÜLKE"

Şu ana kadar 3 bin 500 kilometre yol kat ettiklerini anlatan Martinelli çifti, şunları söyledi:

"Toplam 25 bin kilometre yol yapacağız. Dünyayı tanımak için izin aldık. Amacımız dünyadaki farklı ülkeleri, farklı kültürleri tanımak. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadık. Zor koşullarda yolculuk yaptığımız oldu. Geceleri çadırda kalıyoruz. Erzurum soğuk. Ancak Türk insanının cana yakınlığı, konukseverliği içimizi ısıttı. Türkiye çok farklı bir ülke. İnsanlar size bir şeyler ikram etmek için yarışıyor."

Elis ve Lukas Martinelli çifti güzergah boyu Türkiye’nin değişik illerinde çektikleri fotoğrafları da paylaşarak Anadolu’nun güzelliğini sergiledi.

Ahmet Akbuğa - Özge Bozo