Alman Çevre Yardım Örgütü'nden mazotlu araç almak isteyenlere uyarı

Almanya Çevre Yardım Örgütü (DUH), Alman otomotiv devi Volkswagen'in emisyon skandalının ardından egzoz gazlarının maymunlar üzerinde test edilmesine yönelik çalışmaların kabul edilemez bir durum olduğunu açıkladı. Almanya Çevre Yardın Örgütü Trafik ve Hava Kirliliği Kontrolü Başkanı Dorothee Saar, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, DUH ve Alman Otomobil Kulübü ADAC'ın mazotlu araçlardan şimdilik uzak durulmasını tavsiye ettikleri söyledi.

"Maymunlar üzerinde yapılan araştırmalar kabul edilemez"

Almanya'da yılda 12 bin kişinin egzoz gazlarından çıkan gazlardan zehirlenerek öldüğünü belirten Trafik ve Hava Kirliliği Kontrolü Başkanı Dorothee Saar, "Mazot atığı gazlar çok sayıda insanın sağlığını tehdit ediyor. Bu konuda Avrupa genelinden hava ile ilgili çeşitli enstitüler araştırmalar yapıyor. İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmaların ilmi bir değeri bulunmuyor. Volkswagen şirketinin yaptığı ve kabul edilmez. Bu testlerden bir kişiyi sorumlu tutarak bu işten kurtulmaya çalışması doğru değildir. Alman kamuoyu son iki yılda testlerin sonuçlarını en ince detaylarına kadar bilmek istiyor. Almanya Çevre Yardım Örgütü (DUH) olarak hava kirliliğinin en yüksek olduğu Stuttgart ve Düsseldorf ve Almanya'nın 17 farklı şehir için daha etkili önlemler alınmasını bekliyoruz. Düsseldorf ve Stuttgart şehirleri bölge mahkemeleri mazotlu araçların şehir içinde kullanılmasına yasak getirdi. Mahkemenin kararı Leipzig'deki Yüksek İdari Mahkemesine taşındı. Yüksek Mahkemenin Şubat ayında neticelenmesini bekliyoruz. Mahkeme neticesinde şehirlere bu konuda yetki verilmesini de istiyoruz" dedi.

Mazotlu araçların çevreye ve insan sağlığına verdiği zararın henüz ilmi olarak netleşmediğini ve mahkemeye sunulan ilmi verilerin değerlendirilerek alınacak kararın ardından daha isabetle kararlar alacaklarını belirten Trafik ve Hava Kirliliği Kontrolü Başkanı Dorothee Saar, Federal Hükümet Euro 5 ve Euro 6 araçların sağlıklı oldukları konusundaki tavsiyeleri bundan dolayı da araç satın alanların mağdur olduğuna işaret ederek, mağdur olan mazotlu araç sahiplerinin araçlarındaki yazılım dahil olmak üzere yapılacak teknik değişikliğin masraflarının üretici firması tarafından karşılanmasını istediklerini belirtti.

Mehmet Koca

