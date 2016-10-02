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Alman çoban köpekleri sokak hayvanları için yarıştı

Nilüfer Belediyesi, Alman Çoban Köpekleri Irk ve Spor Derneği işbirliğiyle Marmara Cup 2016 Yarışması’na ev sahipliği yaptı. Yarışmada Alman çoban köpekleri sokakta yaşayan can dostlar için boy gösterdi.

Alman çoban köpekleri sokak hayvanları için yarıştı

02 Ekim 2016 16:52

Çevre ve doğal yaşam kenti Nilüfer’de sokak hayvanları yararına Alman Çoban Köpekleri Irk Standartları Marmara Cup 2016 Yarışması düzenledi. Nilüfer Belediyesi, Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği işbirliğiyle düzenlenen organizasyondan elde edilen gelir ile Nilüfer’de sokak hayvanları için kurulan beslenme odaklarına 10 tane daha eklenecek. 100’ün üzerinde köpeğin katıldığı yarışmada, Alman çoban köpekleri hünerlerini sergiledi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Dünyayı birlikte paylaştığımız hayvan dostlarımızın, özellikle sokak hayvanlarının ve doğal yaşamın korunması için çabalarımızın daha da artması en büyük dileğim. 2050 yılında dünyamızı 10 milyar insanın paylaşacağı öngörülüyor. Ama ne yazık ki hayvan dostlarımız; hızla artan nüfus, yapılaşma, doğal alanların tahribatı gibi nedenlerle giderek yok oluyor.

Yani biz çoğalıyoruz, onların nesli tükeniyor. Bu çok düşündürücü bir durum. Ne yazık ki sıkça karşılaştığımız bir durum da şu: İnsanlar, evlerine kedi ve köpek gibi evcil hayvanları alırken, aslında onların artık ailenin bir parçası olmaları gerektiğinin farkına varamıyorlar. Bir süre sonra bakamadıkları, sıkıldıkları ya da başka nedenlerle onları sokağa terk ediyorlar. Düşünsenize, bu durumda o kadar çok hayvan var ki. Biz Nilüfer Belediyesi olarak, sahiplendirme konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. İşte, terk edilen sokak hayvanlarının bir kısmı da bizim barınaklarımızda yeni sahiplerini bekliyorlar. Nilüferlilerden, Bursalılardan isteğim öncelikle hayvanları bir oyuncak gibi görmesinler. Ailenin bir ferdi olarak benimseyip, öyle sahiplensinler” dedi.
Başkan Bozbey, “Hayvan dostlarımız, sokakta gerçekten zor koşullarda yaşamlarını sürdürüyor. Biz Nilüfer Belediyesi olarak, beslenme odaklarımızla, kedi evlerimizle, ‘Bir kap su’ gibi projelerimizle elimizden geleni yapıyoruz. Gönüllü hayvan severlerin desteğiyle bu çabalarımızı daha da geliştirmek en büyük arzumuz. Bugün, Alman Çoban Köpekleri Irk ve Spor Derneği işbirliğiyle düzenlediğimiz Marmara Cup 2016 Yarışması, bu çerçevede sokak hayvanlarına dokunan bir etkinlik. Bu yarışmadan elde edilen gelir sokak hayvanları için kullanılacak. Nilüfer’deki beslenme odaklarına bu yarışmayla 10 adet daha eklenecek. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın çeşitli bölgelerinden Alman çoban köpekleriyle yarışmamıza katılanlara, emeği geçen herkese, tüm destek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği Başkanı Ahmet Karataş ise, dernek olarak sadece Alman çoban köpekleri için değil sokak hayvanları için de çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Marmara Cup 2016’da Alman çoban köpekleri, iş köpekleri kategorisinde bir de gösteri düzenledi. Katılımcılar gösterisi büyük bir heyecanla izledi. 

Etiketler: Alman çoban köpekleri, yarış


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