Çekmeköy Belediyesi ile Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği’nin düzenlediği Alman Çoban Köpeği WUSV Açık Orta Doğu ve Türkiye Şampiyonası, Ömerli’de yapıldı. Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Kuveyt, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Lübnan'dan 130 köpek katıldı. Irk standartları yarışında Alman hakem Hans Ludger Göke, köpeklerin anatomik yapılarının incelendiği yürüyüş etabında sırt açıları, kulak diklikleri, adım aralıkları, kuyruk duruşlarını inceleyerek puanlama yaptı. 7 etaptan oluşan şampiyonada her etap sonunda Alman hakem Hans Ludger Göke, köpeklerle ilgili yorumlarını da köpek sahipleriyle paylaştı.

İtaat testinde ise köpeklerin sahiplerine bağlılıkları ve komutlara verdikleri tepkiler ölçüldü. Sahibinin tehlikede olduğunu hissettiği anda saldırganı etkisiz hale getirme ve sahibinin verdiği komut neticesinde saldırganı bırakma gibi davranışların da kontrol edildiği test, K9 olarak bilinen Alman çoban köpeklerinin becerilerini ortaya koydu.

Şampiyonayı düzenleyen Alman Çoban Köpeği Irk ve Spor Derneği Başkanı Ahmet Karataş, Alman Çoban Köpeği WUSV Açık Orta Doğu ve Türkiye Şampiyonası’nda en iyilerin belirlendiğini söyledi. Köpeklerin 7 grup halinde yarıştığını ifade eden Karataş, “Bu bir ırk standartları yarışması. 7 gruptan oluşuyor. Her grup içinde en iyileri belirliyoruz. Burada genel anlamda üretim ve daha sonra damızlık olarak kullanılacak köpekleri tespit etmiş oluyoruz böylelikle. Şampiyonayı 8 yıldır düzenli olarak yapıyoruz” dedi.

Yarışmaya Alman çoban köpeği ile katılan Sinan Çinioğlu da, Alman çoban köpeklerinin dünyada en yaygın köpek ırkı olduğunu söyledi. Alman çoban köpeklerinin birçok alanda insana hizmet ettiğini belirten Çinioğlu, “Bu şampiyonanın en büyük özelliği hem Alman çoban köpekleri yarışmasında yılın en büyük yarışı olması hem de sosyal sorumluluk projesine vesile olması. Burada köpeklerimiz mama ödülleri kazanıyorlar. Çekmeköy Belediyesi’nin yardımlarıyla kazanılan tüm ödülleri sokak hayvanlarına bağışlıyoruz. Alman çoban köpeği dünyanın her yerinde en yaygın köpek ırkı. Birçok alanda kullanılabiliyor. Çocuk rehabilitasyonundan tutun da narkotik, güvenlik gibi bir sürü alanda kullanılabiliyor. Gönül ister ki Türkiye’de daha yaygın olsun. Ama her geçtiğimiz sene biraz daha artıyor” diye konuştu.

Şampiyonadan sokak hayvanları da faydalanacak

Yarışmaya ev sahipliği yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy’de geçtiğimiz yıllarda da düzenlenen şampiyonanın güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi. Yarışmanın sosyal boyutundan bahseden Poyraz, “Bölgemizin ormanlık olması nedeniyle sokak hayvanlarına duyarlı olabilmek, bu duyarlılığı insanlara yaşatabilmek adına bu şampiyonaya öncelik ediyoruz. Buradan belediyenin kontrolünde alacağımız mamayı da burada bulunan sokak hayvanlarımıza dağıtarak onların böyle bir yarışma sonunda faydalanacağı organizasyon olmuş olacak” dedi.

Yarışma sonunda dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupaları verildi. Yarışmanın sponsor gelirleri ve dereceye giren köpeklere verilen mama ödülü Çekmeköy Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne verilecek.

Serdal Altıntepe