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Alman devi Bayern'den Altınordu'ya övgü

Dünya futbolunun en önemli kulüplerinden biri olan Bayern Münih'ten, Altınordu altyapısı için övgü dolu sözler geldi. Altınordu U18 Takımı, FC Bayern Campus'te Bayern Münih U19 Takımıyla yaptığı özel maçı 3-1 kaybetmesine rağmen sergilediği mücadeleci ve modern futbolla dikkat çekti.

Alman devi Bayernden Altınorduya övgü

14 Ocak 2018 14:34

Türk futbolunda altyapı deyince son yıllarda Altınordu'nun ön plana çıktığını belirten Bayern Münih Altyapı Akademi Direktörü Jochen Sauer, “Altınordu'yu çok yakından takip ediyoruz. Gelişim için yaptıkları yatırımlar, yurt dışı temasları, saha içerisindeki futbol mantaliteleriyle övgüyü hak ediyorlar. İki kulüp arasındaki ilişkiler artarak devam edecektir. En kısa zamanda Türkiye'ye gidip İzmir'deki tüm tesislerini yakından görmek, teknik adam ve yöneticileriyle temas kurmak istiyorum. Mart ayı içerisinde ise U17 takımını da tesislerimizde konuk edeceğiz” dedi.

Hoeness: "Böyle doğru projesi olan kulüplerle temas ettiğimiz için biz de mutluyuz"

Bayern Münih U19 Takımı antrenörü Sebastian Hoeness ise Altınordu'nun iyi bir rakip olduğunu söyleyerek, “Maçı kazanmamıza rağmen Altınordu, çok istekli, futbol adına doğruları yapan zaman zaman da bizi zorlayan bir rakip oldu. Böyle doğru projesi olan kulüplerle temas ettiğimiz için biz de mutluyuz. Bayern Campus'ü kurarak milyonlarca avroluk transferler yapmak yerine kendi oyuncumuzu yetiştirmeyi amaçladık. Kulüp yönetimimiz bu yönde karar aldı. Altınordu,Türkiye'de bu organizasyonu tamamen yerli oyuncularla yapıyor. Ve iyi bir noktaya geldiklerini görüyoruz. Son yıldızları Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder'den sonra sanırım kaleci Berke Özer olacak” diye konuştu.

Kahya: "Yediğimiz goller tamamen bireysel hatalardan gerçekleşti"

FC Bayern Münih karşısında kora kor bir mücadele verdiklerini belirten Altınordu U18 Antrenörü Ekrem Kahya da, “Maç boyunca bir çok pozisyona girdik. Birini gole çevirebildik. Yediğimiz goller tamamen bireysel hatalardan gerçekleşti. Bu tip üst düzey maçlardan çıkaracağımız dersler daha üst seviyeye gelmemizi sağlar. Skor ve sonuç ne olursa olsun her zaman oyunumuzun iyi olmasına ve kulübümüzü Avrupa'da iyi temsil etmeye özen gösteriyoruz” ifadesini kullandı. 

 

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