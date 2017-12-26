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Alman Dışişleri Bakanı Gabriel: 'Türkiye’ye İngiltere modeli önerebiliriz'

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin AB ilişkilerinde alternatif yollar aranması gerektiğini belirterek, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde yapılacak olumlu bir anlaşmanın Türkiye ve Ukrayna ile iş birliğinde yeni bir model oluşturabileceğini belirtti.

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiyeye İngiltere modeli önerebiliriz

26 Aralık 2017 10:57

Funke Medya grubuna açıklamada bulunan Gabriel, Ankara ile daha sıkı yeni bir Gümrük Birliği'ne gidilebileceğine işaret ederek, "Türkiye'de yaşanan olumsuzluklar değişmediği sürece bu söz konusu olamaz" dedi.

Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda AB'ye üye olabileceğini düşünmediğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı, bu nedenle daha yakın bir iş birliği için alternatif yollar aranması gerektiğini söyledi. AB Türkiye ilişkileri konusunda Türkiye’yi suçlayan Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'de Avrupa ile ilişkileri iyileştirme yönünde irade bulunduğunu, bunun kendileri için de geçerli olduğunu belirterek, "Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının son dönemdeki tahliyeleri iyi bir işaret. Ancak Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ile ilgili büyük endişe devam ediyor. Türkler Yücel'in durumunun bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyor" diye konuştu. 

Mehmet Koca

 

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