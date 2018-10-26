Alman Duravit‘ten Türkiye'ye 5 milyon euroluk yatırım

Türkiye pazarında vitrifiye seramikten klozete kadar geniş ürün yelpazesiyle 2001 yılından bu yana faaliyet gösteren Alman merkezli Duravit, Türkiye pazarına 5 milyon euroluk kapasite ve verimlilik yatırımı kararı aldı. Yapılan açıklamada; yatırımın 1.5 milyon euroluk birinci etabını içeren fırın ve ısı geri kazanım yatırımı Temmuz ayında tamamlanırken, yatırımın otomasyon ve verimlilik artışı ayağını içeren ikinci etabı 2019-2020 yılları arasında yapılacak.

Duravit Türkiye Ortağı ve Genel Müdürü Müfit Ülke, Grup olarak 5 milyon euroluk yatırımı yapmakta kararlı olduklarını belirterek, "Bir fırın yatırımının 15 yıl kullanılan bir yatırım olması bakımından şirketimizin Türkiye'ye olan güvenini ortaya koyduk. Yapılan bu yatırımlar ile şirketimizin üretim süreçlerini daha da geliştirecek ve Endüstri 4.0 geçeceğiz. Verimliliğimiz ve enerji tüketimimiz daha da artacak" dedi.

Türkiye ilk 10 arasında

Duravit'in pazarları arasında Türkiye'nin, ABD, İngiltere, Almanya, Çin gibi ülkelerinde aralarında yer aldığı 10 ülke arasında yer alan önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Müfit Ülke, "Duravit'in Türkiye'de vitrifiye seramik üretimi bulunuyor. Yeni yatırımla birlikte ilk etapta üretim kapasitemiz yüzde 25 arttı. Yatırımın tamamının bitmesiyle yüzde 100'lük bir kapasite artışı olacak. Turizm ve ev yenilenmesi ile büyümeyi planlıyoruz. Enflasyonun yüzde 20'lere ulaştığı bir ortamda yüzde 25'lik büyüme şaşırtıcı değil" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki dönemde showroom yatırımları da yapacağız"

İnsanların 7-8 yıldır evlerinin kentsel dönüşüme girme beklentisi nedeniyle herhangi bir yenileme yapmadıklarını belirten Müfit Ülke, sözlerini şöyle tamamladı: "Kentsel dönüşümün yavaşlamış olması nedeniyle önümüzdeki dönemde konutlarda bireysel yenilenme artacaktır. Bu nedenle yenileme satışları tekrardan gündeme geldi. Yenileme satışlarının artacak olması nedeniyle de önümüzdeki dönemde showroom yatırımlarını da hızlandıracağız ".