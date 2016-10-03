AGC’nin misafiri olan Alman gazeteciler, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamlarında ziyaret etti. AGC ve Nürnberg Gazeteciler Kulübü arasında 12 yıldır ‘Kardeş Cemiyet’ dayanışması her yıl güçlenerek devam ediyor. AGC’nin misafiri olarak Türkiye’de bulunan Alman gazeteciler, Antalya’da mesleki gezilerini devam ettiriyorlar. Nürnberg Gazeteciler Kulübü üyesi 20 gazeteci ve Orta Frankonya Emniyet Müdürü Jhonnes Rast, ilk olarak Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni’yi makamında ziyaret ettiler. Ziyarette AGC yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ziyaret esnasında AGC binası içerisinde yer alan müze ve kütüphaneyi gezdiler. AGC Başkanı Yeni, müze ve kütüphane içerisinde yer alan dokümanlar hakkında Alman gazetecilere bilgiler verdi. Gazeteciler daha sonra üst katta ağırlandı.

“YAPACAKLARI HABERLERLE ANTALYA’YI TANITACAKLAR"

İki cemiyetin ziyaretlerinin geleneksel hale geldiğini belirten AGC Başkanı Mevlüt Yeni, "12 yıldır kardeş cemiyetimiz olan Almanya Nürnberg Gazeteciler Kulübü ile çok güzel bir dayanışma yakaladık. Her yıl biz Almanya’yı, onlarda Türkiye’yi ziyaret ediyor. Böylece ülkelerimizin turizmine ve ekonomisine katkı yapmaya, oralarda gördüğümüz yerleri tanıtmaya anlatmaya çalışıyoruz. Alman meslektaşlarımız ülkelerine döndüklerinde yapacakları haberlerle Antalya’yı ve Türkiye’yi bir kez daha hem Almanya’ya, hem de Avrupa’ya tanıtmış olacaklar" dedi.

“TÜRKİYE’DE KENDİMİ BİR AVRUPA ÜLKESİNDEYMİŞ GİBİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Antalya’da bulunmasının Nürnberg Gazeteciler Kulübü üyesi olduğu için gayet normal olduğunu dile getiren Orta Frankonya Emniyet Müdürü Jhonnes Rast, Türkiye’de kendisini bir Avrupa ülkesindeymiş gibi gayet güvende hissettiğini söyledi. Jhonnes Rast, “Şüpheci bir polis memuru olarak buradaki güvenliği kendim teftiş etmek istedim. Bunun için burada bulundum. Gayette inceleme imkanı buldum elimden geldiği kadar. Bu benim için önemliydi. Almanya’ya döndüğümde buradaki izlenimlerimi bütün Alman dostlarıma ve Alman basınıyla paylaşacağım. Ayrıca gördüm ki Türkiye’deki güvenlik hiçbir Avrupa ülkesinden daha aşağı değil. Tabii ki terör saldırısına karşı yüzde 100 güvenliği hiçbir zaman sağlayamazsınız ama ben kendimi burada herhangi bir Avrupa ülkesindeymiş gibi gayet güvende hissediyorum” dedi.