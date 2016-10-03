Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Alman Emniyet Müdüründen Türkiye’de güvenlik açıklaması

Alman Emniyet Müdüründen Türkiye’de güvenlik açıklaması

Alman Gazetecilerle birlikte Türkiye’de bulunan Orta Frankonya Emniyet Müdürü Jhonnes Rast, Türkiye’deki güvenliğin hiçbir Avrupa ülkesinden daha aşağı olmadığını ve Türkiye’de kendisini bir Avrupa ülkesindeymiş gibi gayet güvende hissettiğini söyledi.

Alman Emniyet Müdüründen Türkiyede güvenlik açıklaması

03 Ekim 2016 18:39

AGC’nin misafiri olan Alman gazeteciler, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’i makamlarında ziyaret etti. AGC ve Nürnberg Gazeteciler Kulübü arasında 12 yıldır ‘Kardeş Cemiyet’ dayanışması her yıl güçlenerek devam ediyor. AGC’nin misafiri olarak Türkiye’de bulunan Alman gazeteciler, Antalya’da mesleki gezilerini devam ettiriyorlar. Nürnberg Gazeteciler Kulübü üyesi 20 gazeteci ve Orta Frankonya Emniyet Müdürü Jhonnes Rast, ilk olarak Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni’yi makamında ziyaret ettiler. Ziyarette AGC yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Ziyaret esnasında AGC binası içerisinde yer alan müze ve kütüphaneyi gezdiler. AGC Başkanı Yeni, müze ve kütüphane içerisinde yer alan dokümanlar hakkında Alman gazetecilere bilgiler verdi. Gazeteciler daha sonra üst katta ağırlandı.

“YAPACAKLARI HABERLERLE ANTALYA’YI TANITACAKLAR"

İki cemiyetin ziyaretlerinin geleneksel hale geldiğini belirten AGC Başkanı Mevlüt Yeni, "12 yıldır kardeş cemiyetimiz olan Almanya Nürnberg Gazeteciler Kulübü ile çok güzel bir dayanışma yakaladık. Her yıl biz Almanya’yı, onlarda Türkiye’yi ziyaret ediyor. Böylece ülkelerimizin turizmine ve ekonomisine katkı yapmaya, oralarda gördüğümüz yerleri tanıtmaya anlatmaya çalışıyoruz. Alman meslektaşlarımız ülkelerine döndüklerinde yapacakları haberlerle Antalya’yı ve Türkiye’yi bir kez daha hem Almanya’ya, hem de Avrupa’ya tanıtmış olacaklar" dedi.

“TÜRKİYE’DE KENDİMİ BİR AVRUPA ÜLKESİNDEYMİŞ GİBİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Antalya’da bulunmasının Nürnberg Gazeteciler Kulübü üyesi olduğu için gayet normal olduğunu dile getiren Orta Frankonya Emniyet Müdürü Jhonnes Rast, Türkiye’de kendisini bir Avrupa ülkesindeymiş gibi gayet güvende hissettiğini söyledi. Jhonnes Rast, “Şüpheci bir polis memuru olarak buradaki güvenliği kendim teftiş etmek istedim. Bunun için burada bulundum. Gayette inceleme imkanı buldum elimden geldiği kadar. Bu benim için önemliydi. Almanya’ya döndüğümde buradaki izlenimlerimi bütün Alman dostlarıma ve Alman basınıyla paylaşacağım. Ayrıca gördüm ki Türkiye’deki güvenlik hiçbir Avrupa ülkesinden daha aşağı değil. Tabii ki terör saldırısına karşı yüzde 100 güvenliği hiçbir zaman sağlayamazsınız ama ben kendimi burada herhangi bir Avrupa ülkesindeymiş gibi gayet güvende hissediyorum” dedi.


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!