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Alman Federal hükümet Sözcüsü Seibert: 'İdam referandumuna izin vermeyiz'

Almanya'da Türkiye'yle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam kararının Meclis'ten geçmesi halinde imzalayacağını söylemesi ve gerekiyorsa bunun için referanduma gidileceğini açıklamasının ardından Avrupa ülkelerinden farklı sesler gelmeye başladı.

Alman Federal hükümet Sözcüsü Seibert: İdam referandumuna izin vermeyiz

05 Mayıs 2017 14:33

 Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'de idam kararı için yapılacak muhtemel bir referandum için Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin oy kullanmaların imkan sağlamalarının siyasi olarak mümkün olamayacağını söyledi.

Öte yandan, Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasını geri getirmek için bir referandum düzenlemesi durumunda Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanmasının ihtimal dışı olduğunu söyledi. Schulz, "Türk hükümeti idam cezasını yeniden uygulamak için gerçekten bir referandum düzenlerse, şunu açıkça söylemek gerekiyor: Almanya'da yaşayan Türkler için bu tür bir oylama düzenlenemez" dedi.

Schulz, "Değerlerimize ve anayasamıza aykırı bir konuda Almanya'da oylama yapılmasına izin veremeyiz" şeklinde sözlerini sürdürdü. Schulz bu konuda Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile de aynı görüşte olduklarını belirtti. 

Etiketler: idam kararı, Steffen Seibert, Türkiye


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