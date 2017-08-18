Alman futbol yıldızları Barcelona kurbanlarına yas tutuyor

İspanya’nın Barcelona kentindeki La Ramblas Caddesi’nde bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından farklı kesimlerden taziye mesajları gelirken, Almanya'nın önde gelen teknik direktör ve futbolcuları da başsağlığı ve destek mesajları yayınladı. Almanya Bundesliga'nın köklü kulüpleri Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Schalke 04 gibi kulüplerin teknik direktör ve futbolcuları sosyal medya hesapları üzerinden terör saldırısını kınayan mesajlar yayınladı.

Borissia Dortmund oyuncularından Türk kökenli futbolcu Nuri Şahin, twitter hesabından Barcelona'daki saldırıyı kınayan ve kurbanların ailelerini destekleyen “Barcelona için dua et” mesajı yayınladı. Marc Bartra ise “Seni seviyorum Barcelona” mesajı ile desteğini dile getirdi. Schlake 04'ün İspanyol kökenli oyuncusu Jorge Andujar Moreno (Coke) üzüntüsünü dile getirerek, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. Bayern Münih Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, “Korkunç saldırıda hayatlarını kaybeden kurbanların ailelerine ve Barcelona halkına başsağlığı dilerim” mesajını iletirken, Bayern Münih oyuncusu Jerome Boateng ise “Tüm duygularımla kurbanlar, aileleri ve Barcelona'daki arkadaşlarımlayım” şeklinde mesajlar yayınladı. İspanyol kulübü Barcelona da resmi internet sayfası ve twitter hesabından terör saldırısını kınadı. Barcelona kulübü resmi internet sayfasında, “Şehrimizin kalbi La Rambla'da Barcelona'yı vuran terörist saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyuyor ve nefretle kınıyoruz. Kulübümüzde bayraklar yarıya indirilecek ve her iki takımın oyuncuları bu hafta sonu tüm maçlarında siyah kol bandı takacak” denildi.

Mustafa Tığlı

Mustafa Tığlı Mustafa Tığlı