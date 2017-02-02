Diğer
Kategoriler

Alman gazetecinin sorusuna tokat gibi cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel ortak basın toplantısı düzenledi. İki liderin açıklamalarının ardından soru soran Alman gazeteci, Türkiye'deki referandumu sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteciye tokat gibi cevaplar verdi.

Alman gazetecinin sorusuna tokat gibi cevap!

02 Şubat 2017 17:55

Alman gazetecinin Anayasa değişikliğine ilişkin sorusunu değerlendiren Erdoğan, "Muhalefetin özellikle güçler ayrılığıyla alakalı ileri sürmüş olduğu tezin, en ufak bir hakikat payı yok. Yasama organı yine var, yürütme aynı şekilde var, yargı yine var. Burada güçler ayrılığı noktasında bunların yok edilmesi söz konusu değil. Burada bütün mesele, bir defa yürütmenin çok daha seri çalışmasını sağlayacak imkanlar verilmiş, yasama organının çok daha seri karar alma imkanına kavuşmasının yolları aynı şekilde açılmış, yargı aynı şekilde yine burada varlığını koruyor. O da işlevini aynı şekilde sürdürecektir. Muhalefetin şuanda bu konuyla ilgili hedef saptırmaya yönelik attığı adımlardan başka bir şey söz konusu değildir. Yapılan müzakereler neticesinde TBMM referandumla ilgili kararını verdi. Şimdi de nihai kararı verecek olan millettir. Millet buna nasıl karar verirse buna da herkesin uyması gerekir. Kampanya süreci başlayacaktır ve bu kampanya ile birlikte de Nisan ayı içerisinde sandık milletin önüne gelecektir" dedi.

Almanya’da bulunan FETÖ yandaşlarının geri iadesine ilişkin Merkel, "Biz terörle mücadele konusunda kararlıyız. Bizim adım atmamız için elimizde kanıtların olması gerekiyor. Mahkemeler bu kanıtları değerlendiriyor. Almanya’da bazı mahkeme kararları var, bazı koşullarda iade yapılamayacağı yönünde. Mahkemelerin sonucuna saygı duymalıyız. Bizim için özellikle şimdi yanlış gelişmeler olmamalı. Örneğin DİTİB nezdinde çalışan imamlar. Şöyle bir izlenim olmamalı, bu imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi. Alman hukuk devletine aykırı bir şey olmamalı burada" ifadelerini kullandı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!