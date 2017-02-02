Alman gazetecinin Anayasa değişikliğine ilişkin sorusunu değerlendiren Erdoğan, "Muhalefetin özellikle güçler ayrılığıyla alakalı ileri sürmüş olduğu tezin, en ufak bir hakikat payı yok. Yasama organı yine var, yürütme aynı şekilde var, yargı yine var. Burada güçler ayrılığı noktasında bunların yok edilmesi söz konusu değil. Burada bütün mesele, bir defa yürütmenin çok daha seri çalışmasını sağlayacak imkanlar verilmiş, yasama organının çok daha seri karar alma imkanına kavuşmasının yolları aynı şekilde açılmış, yargı aynı şekilde yine burada varlığını koruyor. O da işlevini aynı şekilde sürdürecektir. Muhalefetin şuanda bu konuyla ilgili hedef saptırmaya yönelik attığı adımlardan başka bir şey söz konusu değildir. Yapılan müzakereler neticesinde TBMM referandumla ilgili kararını verdi. Şimdi de nihai kararı verecek olan millettir. Millet buna nasıl karar verirse buna da herkesin uyması gerekir. Kampanya süreci başlayacaktır ve bu kampanya ile birlikte de Nisan ayı içerisinde sandık milletin önüne gelecektir" dedi.

Almanya’da bulunan FETÖ yandaşlarının geri iadesine ilişkin Merkel, "Biz terörle mücadele konusunda kararlıyız. Bizim adım atmamız için elimizde kanıtların olması gerekiyor. Mahkemeler bu kanıtları değerlendiriyor. Almanya’da bazı mahkeme kararları var, bazı koşullarda iade yapılamayacağı yönünde. Mahkemelerin sonucuna saygı duymalıyız. Bizim için özellikle şimdi yanlış gelişmeler olmamalı. Örneğin DİTİB nezdinde çalışan imamlar. Şöyle bir izlenim olmamalı, bu imamların bazı kişiler hakkında bilgi toplaması gibi. Alman hukuk devletine aykırı bir şey olmamalı burada" ifadelerini kullandı.