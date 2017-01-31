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Alman gençler karbonmonoksit gazında zehirlenerek öldü

Almanya’nın Bavyera eyaleti aşağı fraknkonya bölgesi Arnstein kasabasında yaşları 18-19 arasında altı genç ölü bulunmasının sır perdesi aralandı.

Alman gençler karbonmonoksit gazında zehirlenerek öldü

31 Ocak 2017 16:37

Würzburg Adli Tıp kurumu gençlerin ölüm raporlarını açıkladı. Rapora göre bahçe evinden eğlenen gençlerin bahçe evinde yaktıkları sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldükleri tespit edildiği açıklandı.

Arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bahçe evinde kutlamaya giden ve çocuklarının telefonlarına ulaşamayınca bahçe evine giden baba; kızı, oğlu ve dört arkadaşının cesetleriyle karşılaşmıştı. Olay yerinde hayatlarını kaybeden gençlerin ölüm nedeni araştırılmak üzere adli tip tarafından incelenmeye alınmıştı. 

Mehmet Koca
 


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