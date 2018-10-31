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Alman giyim markalarından enflasyonla mücadeleye destek

Alman giyim markalarından enflasyonla mücadeleye destek
Alman giyim markalarından enflasyonla mücadeleye destek

Türkiye’de distribütörlükleri bulunan Alman menşeili giyim markaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı destekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na Alman giyim markalarından destek geldi. Camp David | Soccx, Türkiye'nin hedefi olan uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına başlatılan ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nı destekleyecek. 

Mücadele kapsamında açıklanan en az yüzde 10 indirim kampanyasına iki markanın Türkiye distribütörü olan Şentürk Mağazacılık tam destek verdiğini duyurdu.

Açıklamada ,”Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında yıl sonuna kadar ürün çeşidine göre yüzde 50'ye varan indirim uyguladığımızı beyan eder, bu politikamızın devam edeceğini taahhüt ederiz” ifadeleri yer aldı.  

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