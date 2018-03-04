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Alman hemşireye Türk usulü düğün

Antalya'da bir otelde garson olarak çalışan Kahramanmaraşlı Ahmet Dikeç, müslüman olup Medine adını alan Alman Nadime Uno ile dünya evine girdi.

Alman hemşireye Türk usulü düğün

04 Mart 2018 10:48

Almanya’dan tatil için ailesi ile birlikte Antalya’ya gelen hemşire Nadime Uno (19), bir otelde gördüğü ve 3 yıl beraber yaşadığı Ahmet Dikeç (25) ile evlilik kararı aldı. Antalya’da yaşadığı süreçte müslüman olmak isteyen ve İslam dinini seçen Nadime Uno, ismini de Medine olarak değiştirdi. Türk geleneklerine göre dünya evine giren çift, meşhur Maraş dondurmasını da kesti.

Birbirlerini çok sevdiklerini ve Medine ile birlikte Almanya’da yaşamak istediğini söyleyen damat Ahmet Dikeç, “Çok güzel duygular hissediyorum. Biz 3 yıldır birlikteyiz. Onlar Antalya’da tatildeydi. Ben de orada bir otelde çalışıyordum. Birbirimizi 2 defa gördük, son görüşmemizde anlaştık. Ben eşimin ailesine kokteyl vermiştim, orada beni görmüş ve beğenmişler” diye konuştu.

Medine Dikeç ise “Eşimi çok seviyorum, burada ortam çok güzel, insanlar çok iyi” dedi.  

Muhammet Özer - Halil Koyun
 

 

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