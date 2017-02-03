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Alman heyet, Şehitler Tepesi ve Reina'nın önüne çiçek bıraktı

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın kardeş şehir protokolü çerçevesinde makamını 1 gün süreyle devrettiği Almanya’nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda ve Alman Milletvekili Michelle Muenterferring, terör saldırılarının yaşandığı Şehitler Tepesi ve Reina’yı ziyaret ederek, olay yerine çiçek bıraktı.

Alman heyet, Şehitler Tepesi ve Reinanın önüne çiçek bıraktı

03 Şubat 2017 12:41
Alman heyet, Şehitler Tepesi ve Reina'nın önüne çiçek bıraktı - Tıkla İzle

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, kardeş belediye protokolüyle işbirliği yaptığı Almanya’nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda’ya 1 gün süreyle makamını devretti. Bugün ilçede Beşiktaş Belediye Başkanı olarak görev yapan Frank Dudda, Başkan Murat Hazinedar ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Alman Milletvekili Michelle Muenterferring ile birlikte terör saldırılarının yaşandığı Şehitler Tepesi'ni ve Reina'yı ziyaret etti. Yaşanan terör olayları hakkında bilgi alan heyet, Başkan Murat Hazinedar’a üzüntülerini dile getirdi. Olay yerine çiçek bırakan heyet, daha sonra ise 1 dakikalık saygı duruşunda bulunarak terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

"Kötülüklerin bizi yenmesine izin vermeyeceğiz"
Şehitler Tepesi ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Almanya’nın Herne Belediye Başkanı Dr. Frank Dudda, "Kötülüğün bizi yenmesine izin vermeyeceğiz. Yan yana durarak güçlü olduğumuzu göstermek istiyoruz. Şehitlerimiz için üzülüyoruz, ailelerinin acılarını paylaşıyoruz ve şehitlerimizin sürebilecek hayatlarını düşünerek büyük bir üzüntü duyuyoruz. Ancak bize umut veren yan yana durmamız, birlikte olmamız ve bu anlamsızlıkları beraber yenme gücü bize bunu veriyor" dedi.

"Biz bir araya gelmekle ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek istiyoruz"
Terör olaylarından dolayı üzüntülerini dile getiren Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Alman Milletvekili Michelle Muenterferrng, "Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerin anısına biz burada yine bir araya geldik. Biz aynı zamanda bir araya gelmekle ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek, simgelemek istiyoruz. Karşılıklı dostluğun, anlayışın, yardımlaşmanın ne kadar güçlü bir adım olduğunu göstermek istiyoruz ve tekrar arkamızda gördüğümüz Beşiktaş Stadının önünde buluşarak bu duyguyu sizinle paylaşmak üzere buraya geldik" diye konuştu.

Hüseyin Coşkun - Mehmet Başa - Murat Horoz 

 

Etiketler: Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar


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