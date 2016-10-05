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Alman heyeti İncirlik Üssünde

Almanya Meclisi Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan 7 kişilik heyet, Alman askerlerini ziyaret etmek için Adana’daki İncirlik Üssüne geldi.

Alman heyeti İncirlik Üssünde

05 Ekim 2016 14:08

Sözde Ermeni Soykırımı tartışmaları nedeniyle, Türkiye’nin askerlerini ziyaretine izin vermediği Alman heyet, gerekli izinlerin verilmesi üzerine bugün Adana’ya geldi. Ankara’daki çeşitli temaslardan sonra havayoluyla İncirlik Hava Üssü’ne inen 7 kişilik Alman milletvekili heyeti, koalisyon güçleriyle birlikte IŞİD’e karşı savaşan üsteki askerlerini ziyaret etti.

Alman heyette; Karl Lamers, Ingo Gaedechens, Florian Hahn, Rainer Arnold, Karl Heinz Brunner, Alexander Neu ve Agnieszka Brugger bulunuyor.

Öte yandan, İncirlik Üssündeki askerleri ziyaret eden heyetin, akşam saatlerinde İzmir’de basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.


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