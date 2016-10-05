Sözde Ermeni Soykırımı tartışmaları nedeniyle, Türkiye’nin askerlerini ziyaretine izin vermediği Alman heyet, gerekli izinlerin verilmesi üzerine bugün Adana’ya geldi. Ankara’daki çeşitli temaslardan sonra havayoluyla İncirlik Hava Üssü’ne inen 7 kişilik Alman milletvekili heyeti, koalisyon güçleriyle birlikte IŞİD’e karşı savaşan üsteki askerlerini ziyaret etti.
Alman heyette; Karl Lamers, Ingo Gaedechens, Florian Hahn, Rainer Arnold, Karl Heinz Brunner, Alexander Neu ve Agnieszka Brugger bulunuyor.
Öte yandan, İncirlik Üssündeki askerleri ziyaret eden heyetin, akşam saatlerinde İzmir’de basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.