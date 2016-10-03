Diplomasi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Almanya Meclisi Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan 6 kişilik heyet, İncirlik Üssü’nde görev yapan Alman askerlerini ziyaret etmek için Çarşamba günü İncirlik’e gelecek. İncirlik ziyareti öncesinde Ankara’ya gelecek olan heyet burada Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek. Ankara temaslarının ardından 6 kişilik heyet, İncirlik’e geçecek. İncirlik’te bulunan Alman askerleri ziyaret edecek olan heyet, ayrıca Türk ve Amerikan askeri yetkilileri ile de görüşme gerçekleştirecek.