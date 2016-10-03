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Alman heyetin İncirlik’i ziyaret günü belli oldu

6 kişilik Alman heyeti, İncirlik Üssü’nde görev yapan askerlerini ziyaret etmek için çarşamba günü Türkiye’ye gelecek.

Alman heyetin İncirliki ziyaret günü belli oldu

03 Ekim 2016 14:54

Diplomasi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Almanya Meclisi Savunma Komisyonu üyelerinden oluşan 6 kişilik heyet, İncirlik Üssü’nde görev yapan Alman askerlerini ziyaret etmek için Çarşamba günü İncirlik’e gelecek. İncirlik ziyareti öncesinde Ankara’ya gelecek olan heyet burada Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşme gerçekleştirecek. Ankara temaslarının ardından 6 kişilik heyet, İncirlik’e geçecek. İncirlik’te bulunan Alman askerleri ziyaret edecek olan heyet, ayrıca Türk ve Amerikan askeri yetkilileri ile de görüşme gerçekleştirecek.

Etiketler: Alman heyeti, incirlik


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