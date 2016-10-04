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Alman heyetten 'sözde Ermeni soykırımı' kararı açıklaması

Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Karl A. Lamers, Almanya Parlamentosu’nda kabul edilen sözde Ermeni soykırımı kararına ilişkin konuştu.

Alman heyetten sözde Ermeni soykırımı kararı açıklaması

04 Ekim 2016 22:34

“Federal Parlamento’nun bir parlamento olarak 100 yıl önce meydana gelmiş bu olaylar konusunda bir tutum belirlemesinin doğal hakkı olduğunu düşünmekteyiz. Bu karar temelinden hareket ederek geleceğe bakmamız gerektiğini ve bu tür olayların tekrarlanmaması için önlem alınması ve o şekilde hareket edilmesine inanıyoruz” dedi.

İncirlik Üssü ziyareti öncesi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Almanya Federal Meclisi Savunma Komisyonu üyeleri, Almanya Büyükelçiliği’nde basın toplantısı düzenledi. Komisyon Başkan Yardımcısı Karl A. Lamers, temaslarından ilkini TBMM Savunma Komisyonu’na gerçekleştirdiklerini belirterek, komisyonla çok olumlu bir görüşme yaptıklarını ve olumlu görüşmelerin devam ettirilmesi için komisyon üyelerini Almanya’ya davet ettiklerini söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ilk gündem maddesi olduğunu kaydeden Lamers, “Bu darbeyi kınadığımızı dile getirdik. TBMM’yi gezdiğimiz zaman bu darbe girişiminin, bu saldırının etkilerini ve sonuçlarını gördük. Demokratik bir kuruma böyle bir saldırının nasıl bir etki yarattığını gördük. Türk halkı bu süreçte Batı’dan destek bekledi. Bizim yetkililerimiz de bu darbe girişimini kınadılar. Önemli olan bu darbe teşebbüsü sonrasında olayın açığa çıkmasıdır. Bu sürecin de demokrasi ve hukuk ilkeleri çerçevesinde gerçekleşmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

TBMM’de gerçekleştirilen görüşmede Almanya Federal Parlamentosu’nda kabul edilen Ermeni tasarısına değindiklerini de anlatan Lamers, “Bu konuda TBMM Başkanı Sayın Kahraman’la Federal Parlamento Başkanı Sayın Lammert arasında gerçekleşen bir yazışmada bu konuya değinildi. Bu yazışmada ele alınan görüşlerin de Ermeni tasarısı konusunda bundan böyle iyi bir temel oluşturacağına inanıyoruz. Federal Parlamento’nun bir parlamento olarak 100 yıl önce meydana gelmiş bu olaylar konusunda bir tutum belirlemesinin doğal hakkı olduğunu düşünmekteyiz. Bu karar temelinden hareket ederek geleceğe bakmamız gerektiğini ve bu tür olayların tekrarlanmaması için önlem alınması ve o şekilde hareket edilmesine inanıyoruz. Buradan hareket ederek bu konuda da verimli bir görüş alışverişi yaptığımıza inanıyorum” dedi.

“İncirlik Üssü’ne yapacağımız ziyaret büyük önem ve misyon taşımaktadır”

“Ziyaretimizin diğer bir unsuruysa yarın İncirlik Üssü’ndeki Alman askerlerini ziyaret etmemiz” diyen Lamers, “Bizim bir parlamento olarak yurt dışındaki askerlerimizi ziyaret etmemiz son derece normal, olağan bir durumdur. Bugün TBMM’de yaptığımız görüşmede yarınki ziyaretimizin istisnai bir ziyaret olmadığından ziyade bundan itibaren rutin bir aktivite haline geleceğine ve bir normalleşme aşamasına gelindiği kanısına vardım. Sonbaharda Federal Parlamento İncirlik’teki Alman askerlerin mevcudiyeti konusunda görüşmelerde bulunacak. Yurt dışında Alman askerlerinin görevlendirilmesi her zaman parlamento tarafından bir onaya tabidir. Bu görevlendirmelerin uzatılması için de her seferinde parlamentonun onayı gerekmektedir. İncirlik Üssü’ne yapacağımız ziyaret büyük önem ve misyon taşımaktadır. IŞİD’e karşı olan mücadele bizim ortak görevimizdir. Almanya’nın bu misyona katkısını, havada yakıt ikmali yapmayı sağlayan ekipmanın da sağlanması gibi şeyleri sayabiliriz. Biz Türkiye ve Almanya olarak ve diğer müttefikler olarak burada ortak bir mücadele içindeyiz. Bu mücadeleyi birlikte el birliğiyle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Lamers, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ermeni tasarısı konusunda değerlendirmelerinin sorulması üzerine Lamers, “Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Bayazıt, TBMM’deki görüşmemizde Ermeni konusunun siyasi bir araç olarak kullanılmaması konusunu ifade etti. Görüşme sırasında bizim parlamento olarak bu konuyla ilgili siyasi bir tutum belirlememizin doğal olduğunu ve bizim böyle bir hakkımız olduğunu ifade ettim. Siyasi bir tutum belirlememiz doğal. Ne Federal Parlamento ne hükümet bu konuya aksi bir mesafe koymadı. Türkiye daha öncede olduğu gibi bu konunun tarihçiler tarafından araştırılmasını savunuyor. Biz buna ilaveten parlamentoların da söz hakkı olduğunu ifade ettik” dedi.

“İncirlik ziyaretinde basın mensuplarının bulunmaması sizce doğru mu?” şeklindeki soru üzerine ise Lamers, “Bu ziyaret gerçekten büyük öneme sahip. Alman askerlerinin burada görevlendirilmesinin parlamentomuz tarafından uzatılması yönünde vereceği karar açısından önemli. Ama Türk tarafı yaşanan güvenlik konuları nedeniyle ziyarete sadece heyet üyelerini sınırlandırmak istedi. Biz de bu güvenlik durumunu anlayışla karşılayarak bunu kabul ettik. Sadece heyet olarak İncirlik’e girmeyi kabul ettik” cevabını verdi.


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