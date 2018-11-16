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Alman istihbaratının yeni başkanı Haldenwang oldu

Alman istihbaratının yeni başkanı Haldenwang oldu
Alman istihbaratının yeni başkanı Haldenwang oldu

Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığına kurumun başkan yardımcısı Thomas Haldenwang getirildi.

Aşırı sağcı gösterilerle ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında görevden alınan iç istihbarattan sorumlu Başkanı Hans-Georg Maaen emekli oldu yerine kurumun başkan yardımcısı Thomas Haldenwang getirildi. Haldenwang, yaptığı açıklamada casusluk ve siber saldırıların Almanya için tehlike arz eden konular arasında olduğunu belirterek, "Bütün tehditlere rağmen Almanya güvenli ve özgür bir ülke. Almanya'da aşırı sağcıların kaba kuvvet kullanma eğiliminin halen yüksek bu durumu ciddiye alıyor ve aşırı sağ hareketlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanlığına getirilen Thomas Haldenwang, bu zamana kadar teşkilatta başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. 1991'den 2009'a kadar ise İçişleri Bakanlığı içerisinde farklı görevlerde çalıştı.

Mehmet Koca
 

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