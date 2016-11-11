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Alman konsolosluğuna saldırı: 4 ölü, 80 yaralı

Afganistan'da bulunan Alman konsolosluğuna Taliban tarafından bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Alman konsolosluğuna saldırı: 4 ölü, 80 yaralı

11 Kasım 2016 11:11

Afganistan'ın Mazar-i Şerif kentinde bulunan Alman konsolosluğuna saldırı gerçekleştirildi. Taliban tarafından dün akşam saatlerinde bomba yüklü bir aracın patlatılmasıyla gerçekleştirilen saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybederken, 80 kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırganların bomba yüklü aracı konsolosluğun kuzeyinde bulunan giriş kapısının yakınlarında patlattığını duyurdu. Taliban'ın saldırıyı, ABD’nin Kunduz eyaletine düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirdiği kaydedildi.
Saldırının son derece şiddetli olduğunu kaydeden yetkililer, çevrede bulunan binalarda da hasar meydana geldiğini ve evlerinde bulunan çok sayıda sivilin de yaralandığını ifade etti. Alman ordusu sözcüsü ise, konsolosluk binasının dışında çatışma seslerinin duyulduğunu aktardı. Afgan polisi, sabah saatlerinde de enkaz altında ikinci bir saldırganın bulunduğunu aktardı.
Almanya'nın Afganistan'da 938 askeri bulunuyor.
 


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