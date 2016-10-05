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Alman Müsteşar Neumeyer: "İnsanlarımıza çıktığınız desteği biz çok iyi biliyoruz"

Almanya Bavyera Kültür Bakanlığı Müsteşarı ve Göçmenlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Martin Neumeyer, "Dostluğumuzun son 3- 5 yılda başlayan değil yüzyıllardır devam eden hatta 2'nci Dünya Savaşı yıllarında insanlarımıza çıktığınız desteği biz çok iyi biliyoruz" dedi.

Alman Müsteşar Neumeyer: &quot;İnsanlarımıza çıktığınız desteği biz çok iyi biliyoruz&quot;

05 Ekim 2016 12:16

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesinde gerçekleştirilecek olan Türk-Alman Medya Forumu öncesi Almanya Bavyera Kültür Bakanlığı Müsteşarı ve Göçmenlerden Sorumlu Devlet Sekreteri Martin Neumeyer ile TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Serik Belediyesi Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Latif Çelik de katıldı. 

Toplantıda Martin Neumeyer, Türkiye'ye milyonlarca Alman'ın tatil için geldiğini hatırlattı. Suriye krizi ve Türkiye'de meydana gelen patlamaların insanları tedirgin ettiğini ifade eden Neumeyer, "Politik yanlış anlaşılmalar da bunun etkisini biraz daha büyüttü. Politik olarak birbirimizi çok daha iyi anlamalı ama bunun nedenlerini de ortaya koyarsak çok daha iyi olur. Her olaya bakışta milli duyguların dışında durumlara bakmak çok daha önemlidir. Dostluğumuzun son 3-5 yılda başlayan değil yüzyıllardır devam eden hatta 2'nci Dünya Savaşı yıllarında insanlarımıza çıktığınız desteği biz çok iyi biliyoruz" dedi.

Alman turistlerin Türkiye’den beklentisi

Alman turistlerin Türkiye’yi ve Türk kültürünün özünü tanımak istediğini savunan Neumeyer, "Türkiye karşılıklı görüşmelerde bir bariyer koymamalı. İtalya'da, Türkiye'de deniz kenarında tatil yapmak, güneşlenmek değişik şeylerdir. Burada ABD Başkanı Barack Obama'dan tutun da pek çok değişik şeyler gördük ki gerçekten hayret etmemek mümkün değil. Bunlar Türkiye için güzel şeyler. Kültürü tanıtmak için elbette bu oteller önemli. Otelin dışında Alman turistlere kültürünüzü de tanıtın. Kültürlerimiz de birbirlerini daha iyi tanısın ki o zaman sorunlar daha az olur. Doğu ile batı arasında Türkiye'nin çok önemli bir fonksiyonu olduğunu herkes kabul ediyor."

Neumeyer, gazetecilerin Almanya’nın Suriyeli mültecileri ve Ermeni soykırım hakkındaki tutumu hakkındaki soruya ise, "Türkiye’nin önemli sorunları var. Almanya’da da önemli sorunlar var. Türkiye’nin bizim meclisimizdeki Ermeni karar tasarısı ile ilgili söyledikleri var. Bizim de karşı görüşlerimiz var. Bunları yan yana koyunca çözmek biraz zaman alabiliyor. İlişkilerin iyiye gideceğine inanıyorum. Benim başında olduğum Bavyera Eyaleti’nde integrasyonun temel bir konusu var. En azından ben göreve geldiğimden beri bizde uyum dine, milliyete değil insan odaklı olması için çalışıyoruz" ifadelerini kaydetti.
TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin de iki ülkenin birbirini daha iyi anlayıp, ortak çözüm noktaları bulma ve ortak sorunlarda müşterek hareket edebilme kabiliyetine erişmesini temenni etti.
 

Sedat Temel

Etiketler: Alman Müsteşar Neumeyer, antalya, serik


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