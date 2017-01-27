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Alman nüfusu eriyor

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin yayınladığı rapora göre Almanya'nın nüfusu bugün 82 milyon 800 bin kişi. Daire yetkilileri 2012 yılında nüfusun 82 milyon 500 bin olduğunu, ülke nüfusunun her yıl eridiğini açıkladı.

Alman nüfusu eriyor

27 Ocak 2017 13:03

Rapora göre 2012'ye göre yaşanan nüfus artışının son dönemde ülkeye gelen yabancılardan kaynaklandığına dikkat çekildi. 

Aynı raporda 2016 yılında Almanya'da doğanların sayısının 730-770 bin aralığında olduğu, 900-940 bin civarında kişinin de öldüğü belirtildi. Doğum oranlarındaki artışın ise ülkedeki yabancıların doğum sayısındaki artışından kaynaklandığına dikkat çekildi. Alman kökenlilerin ülke genelindeki doğum oranları ciddi manada gerilediği kaydedilirken, evlerde beslenen köpeklerin sayısının ise 12 milyonu geçtiği açıklandı.

Mehmet Koca

 

Etiketler: alman nüfusu


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