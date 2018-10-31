Alman ordusu dökülüyor

Tasarruf planları çerçevesinde yatırım yapılmayan Alman ordusunun hareket kabiliyetini yitirdiği açıklandı. 1997 yılından 2017 yılına kadar orduya teslim edilen tank, helikopter ve uçakların sadece yüzde 38'inin kullanılabilir durumda olduğu açıklandı.

Sol Parti Genel Sekreteri Matthias Höhn'in verdiği önergeyi cevaplayan Devlet Sekreteri Peter Tauber, hedeflerinin Alman ordusundaki gereçlerin yüzde 70'ini çalışır hale getirmek olduğunu söyledi. Orduda en çok sıkıntı oluşturan araçların A400M nakliye uçağı ve Puma personel taşıyıcıların olduğu açıklandı. Geçtiğimiz yıl teslim edilen 71 adet personel taşıyıcı Puma'ların ancak 27'sinin kullanılabilir durumda olduğu, 8 nakliye uçağından ise sadece 4'ünün kullanılabilir durumda olduğu belirtildi. Aynı durumun Tiger saldırı helikopterleri için de geçerli olduğu belirtildi.

2017 yılında tesis edilen Tiger helikopterinin ise ikisi kullanılabiliyor. 7 adet "NH90" nakliye helikopterinden ise sadece 4'ünün kullanılabildiği açıklandı. Höhn yeni satın alınıp orduya teslim edilen silahların çalışmamasının bir skandal olduğunu ve bu işin sorumlusunun Savunma Bakanı Ursula von der Leyen olduğunu belirterek, "Halkın ödediği vergilerden biriken paralarlasatın alınan silahlar çalışmıyor. Bakan, halkın paralarını savunma sanayine peşkeş çekiyor" diyerek eleştirdi.

Mehmet Koca