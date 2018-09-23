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Alman Ordusuna ait tesislerde dev yangın

Alman Ordusuna ait tesislerde dev yangın
Alman Ordusuna ait tesislerde dev yangın

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Meppen şehrindeki Alman Ordusu’na ait tesislerde büyük bir yangın çıktı.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Meppen şehrindeki Alman Ordusu'na ait Savunma Teknik Birimi (WTD) 91 tesislerinde roket testleri sırasında çıkan yangın devam ediyor. Yangına itfaiye, kurtarma ekipleri ve askerlerle birlikte 2000 kişinin müdahale ettiği belirtilirken, yangının ormanlık alanlara ve binalara sıçramaması için büyük çalışma başlatıldı. Alman Ordu sözcüsü, yağan yağmurla birlikte, yangının kontrol almaya çalıştıklarını ifade etti. Yangının orduya ait tesislerde çıktığı belirtilirken, tesis etrafındaki şehirlerde dumanların yükselmesi endişelere yol açıyor. Yangının çevredeki yerleşim birimlerine yayılma tehlikesi nedeniyle, Staver'de tahliye çalışmaları başlatıldı. Yangın dolayısıyla bölgedeki dumanlar büyük hava kirliliğine yol açıyor. Şu ana kadar yangın söndürmede görevli 2 bin kişiye destek olarak, çok sayıda asker görevlendirildi.

BAKAN ÖZÜR DİLEDİ 

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen (59), yangının çıktığı tesisleri ziyaret etti. Bakan Leyen daha sonra tesislere yakın yerleşim alanı Stavern'e gitti. Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, yangının bir ihmal sonucu çıktığını kabul ederek, ordu adına çıkan yangından dolayı vatandaşlardan özür diledi. Öte yandan savunma bakanı, yangın söndürme çalışmasına katılan itfaiye ekipleri, teknik ekipler ve Kızılhaç yetkililerine teşekkür etti.

ALMAN ORDUSU ALARM VERİYOR 

Diğer taraftan askeri uzmanlar, Alman Ordusu'nda son yıllardaki olumsuz olaylardan dolayı endişe ediyorlar. Uzmanlar, Alman Ordusu'nda köklü bir değişimin olması gerektiğine vurgu yapıyorlar. En son, Alman Tornado savaş uçakları NATO kriterlerine yeterli bulunmamış ve orduya ait bir çok tankın çalışmadığı savunma raporları sonucunda ortaya çıkmıştı.

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