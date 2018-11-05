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Alman otomobil üreticileri frene bastı

Alman otomobil üreticileri frene bastı
Alman otomobil üreticileri frene bastı

Emisyon skandalı ve mazotlu araçların şehirlere giriş yasağı, Alman otomobil üreticilerini de etkiledi.

2018 yılında üretilmesi planlanan 5,3 milyon araçtan ancak 4 milyon 100 binini üretilebileceği tahmin ediliyor. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da yıl genelinde üretilmesi beklenen otomobillerinin üretilmemesinde en büyük etkenin AB'nin yürürlüğe koymayı hedeflediği yeni emisyon değerlerinin geç açıklamasının neden olduğunu en büyük etken olarak gösterildi. Yeni otomobil alacak olan kişilerin de emisyon skandallarından ve Almanya'da bir çok şehrin mazotlu araçlara yasaklanmasından dolayı etkilendiği ve yeni araç alma düşüncelerini erteleyerek oluşmayan talep konusunda kaynaklandığını da ikinci gerekçe olarak gösterildi. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) 2018 yılında Almanya'da üretilen araç sayısında yüzde 7 oranında düşüşün yaşanacağını açıkladı.  

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