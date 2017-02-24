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Alman pasaportu yenilendi

Dünyanın en fonksiyonel pasaportu olan ve 170 ülkeye vizesiz giriş imkanı sağlayan Alman pasaportu yenilendi. Son teknoloji ürünü olan elektronik pasaportların taklit edilmesi zor olacak.

Alman pasaportu yenilendi

24 Şubat 2017 09:06

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizire, elektronik olarak tasarlanan Alman pasaportlarını tanıttı. Yeni pasaportların, sahtesinin yapılamaması için yüksek güvenlik özellikleri olduğu ve sınır geçişlerinde kolaylık sağlayacağı belirtildi.

Dünyanın en etkili pasaportu olan Alman pasaportu yeni şekli ile de emsallerinden teknolojik olarak farklı bir çok özelliğe sahip oldu Sahtesinin yapılamaması için kağıt kalitesinde içine yerleştirilen holografik fotoğrafla da filigran figürlerle bir benzeri bulunmuyor. Farklı ışıklar altında bakıldığında pasaportun sahte olup olmadığı anlaşılacak. Yeni nesil pasaportlar 1 Mart'tan itibaren dağıtılmaya başlanacak. 

Mehmet Koca

Etiketler: Alman pasaportu, pasaport


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