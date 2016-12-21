Almanya'nın başkenti Berlin'in Kurfürstendamm bölgesi Breitscheid Meydanı'nda kurulan Noel pazarına önceki gün tırın dalması sonucu gerçekleşen olayın ardından faillerin yakalanabilmesi için ülke genelinde araştırmalar devam ediyor. Alman medyası; Berlin polisinin 23 yaşında Tunuslu Anis A.’nın peşinde olduğunu duyurdu. Saldırıda kullanılan kamyonun içinde Tunuslu zanlıya ait olduğu bildirilen kimlik bilgilerinin bulunduğu bildirildi. Alman Yabancılar Dairesi’nin kayıtlarına göre zanlı Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Kleve kentinde ikamet ediyor.

Mehmet Koca