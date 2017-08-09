Diğer
Kategoriler

Alman polisi, yük treninde 12 mülteci yakaladı

Alman polisi tarafından Avusturya sınırı yakınlarında bir yük treninde 12 mülteci yakalandı.

Alman polisi, yük treninde 12 mülteci yakaladı

09 Ağustos 2017 20:12

İtalya’nın Verona şehrinden Münih'e seyahat eden bir yük treninde Alman polisi tarafından 5’i çocuk 12 mülteci yakalandı. Polisin, mültecileri Avusturya sınırı yakınlarındaki Raubling kasabasında kısmi muayene sırasında kamera görüntülerini incelerken tespit ettiği bildirildi. Somali, Nijerya ve Fildişi Sahili'nden geldiklerini söyleyen mültecilerin çoğunun yalnızca şort ve tişört giydiği ve trende taşınan kamyonların altında saklandığı belirtildi. Göçmenlerden birinin bacağından yaralı olduğu ve yürümekte zorluk çektiği bildirildi. Polis sözcüsü Rainer Scharf, "Soğuktan donuyorlardı ve fiziksel durumları kötüydü. Bazılarının hipotermi olduğunu düşündüğümüz için acil servisleri aradık” dedi.

Etiketler: alman polisi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 36°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!