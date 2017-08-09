Alman polisi, yük treninde 12 mülteci yakaladı

İtalya’nın Verona şehrinden Münih'e seyahat eden bir yük treninde Alman polisi tarafından 5’i çocuk 12 mülteci yakalandı. Polisin, mültecileri Avusturya sınırı yakınlarındaki Raubling kasabasında kısmi muayene sırasında kamera görüntülerini incelerken tespit ettiği bildirildi. Somali, Nijerya ve Fildişi Sahili'nden geldiklerini söyleyen mültecilerin çoğunun yalnızca şort ve tişört giydiği ve trende taşınan kamyonların altında saklandığı belirtildi. Göçmenlerden birinin bacağından yaralı olduğu ve yürümekte zorluk çektiği bildirildi. Polis sözcüsü Rainer Scharf, "Soğuktan donuyorlardı ve fiziksel durumları kötüydü. Bazılarının hipotermi olduğunu düşündüğümüz için acil servisleri aradık” dedi.