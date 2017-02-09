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Alman polisinden PKK'ya baskın

Almanya'nın Essen şehrinde, geçtiğimiz Kasım ayında bir Türk kahvesine molotofkokteyli atılması olayıyla ilgili Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin 11 kentinde, PKK'lılara yönelik operasyon düzenlendi.

Alman polisinden PKKya baskın

09 Şubat 2017 13:25

Türk kahvesine yapılan saldırının ardından gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadelerden yola çıkan Essen Başsavcılığı, tespit ettiği 17 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı. Savcılığını tutuklama kararı çıkarmasının ardından Alman polisi bu sabah 11 kentte 17 şüphelinin peşine düşerek 30 ayrı noktaya operasyon düzenledi.
Almanya'nın Kuzey Ren Vastfalya eyaleti Essen kenti Kray semtinde, Cengiz Cura isimli bir Türk vatandaşına ait üç katlı evin altında bulunan Türk kahvehanesine akşam 21.00 sıralarından kimlikleri belirsiz kişiler tarafından molotofkokteyli atılarak saldırı düzenlenmişti. Saldırıda kahvede bulunanlardan bir kişi yaralanmış ve maddi hasar meydana gelmişti. Molotofkokteyli atıldığı sırada kahvehanede çok sayıda kişi bulunuyordu.

Mehmet Koca
 

Etiketler: alman polisi, pkk


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