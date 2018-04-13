Alman polisinden Türk gencine şiddet

Almanya’nın Una kentinde yaşayan 28 yaşındaki Türk vatandaşı Fatih Karabulut Köln kentinde maruz kaldığı polis şiddetinden şikâyetçi olacağını söyledi. Gece saat 01.30 sıralarında Köln kentinde park halindeki arabasında oturduğunu söyleyen Karabulut “Polis arabadan inmemi ve ellerimi arabaya koymamı söyledi. Niye, diye sorduğumda bana benden şüphelendiklerini söylediler. Bir şey yapmadığımı söyledim arkama bakmadan ellerimi arabaya yaslamamı söyleyerek arabaya yapıştırdılar” dedi. Arabasında Türk bayrağı olduğunu üzerinde de askeri üniforma olduğunu söyleyen Karabulut “Polis üzerimi ararken edep yerlerime temas edince hey dedim sadece. Bunun üzerine 6 polis üzerime çullandı. Vurmaya başladılar. Gözüme ve kulağıma biber gazı sıktılar. Daha sonra karakola götürdüler ”şeklinde konuştu.

Karakolda istemesine rağmen su bile verilmediğini söyleyen Fatih Karabulut hastaneye gidip rapor alacağını söyledi.

Sinan Karamurat

