Alman Posta İdaresi hakkında skandal iddia

Haberde, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller, Sol Parti ve Almanya için Alternatif'in (AfD) ise Posta İdaresi ile bu yönde bir iş birliği yapmadığı belirtilirken, Posta İdaresi'nin kurum içi bir broşüründe, "seçim bölgesindeki her bina için, her parti için bir tesadüfi değer belirlendiği" vurgulandı. Bunun da, 1 ile 100 arasında olduğu ve toplam 34 milyon hane içeren 20 milyon bina ve bir milyardan fazla kişisel veri içeren bilginin sunulduğu iddia edildi. Alman Posta İdaresi ise yaptığı açıklamada, yan kuruluşları olan Deutsche Post Direkt'in "kişilere ait verileri Alman verilerin korunması yasasına" göre kaydettiği ve işleme koyduğu belirtilirken, bu kuruluşun faaliyetlerinin Kişisel Verilerin Korunmasından Sorumlu Daire tarafından denetlendiği ifade edildi.

“Veri kullanımı istismarı”

Almanya’da Berlin Eyalet Mahkemesi, Facebook'un da kullanıcılara ait veri kullanımını yasa dışı olarak yorumlayarak, açılan davada, sosyal ağın kullanıcıların önceden belirlenmiş Kullanım Koşulları ve bazı Hizmet Şartları’nı kullanma biçiminin Almanya’daki veri korumasına yönelik yasaları ihlal ettiğine karar vermişti.

“Genel Veri Koruma Yasası geliyor”

Mayıs ayı sonunda ise Avrupa Birliği (AB), Genel Veri Koruma Yasasını (GDPR - General Data Protection Regulation) yürürlüğe sokacak. Yeni yasa ile birlikte Facebook da dahil olmak üzere teknoloji şirketleri Kullanım Koşulları ve Hizmet Şartları’nı yeniden düzenleyecek.

Mustafa Tığlı