Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Alman Milli Günü kutlamaları için Expo 2016 Antalya’ya gelen Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Bakanı Christian Schmidt ile bir araya geldi. Bakan Çelik ve Schmidt VIP salonda karşılıklı bir görüşme gerçekleştirdi. Alman Bakan Schmidt ve Alman heyetin tamamının yakasında bulunan Türk ve Alman bayraklarından oluşan rozet dikkat çekti.

Almanya vatandaşlarını uyarmıştı

Antalya'da Kemer karayolu üzerinde düzenlenen roketli saldırının ardından Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından internet sitesinde yayınlanan bilgi notunda Türkiye'ye seyahat edecek olan Alman vatandaşlarının ihtiyatlı davranmalarını, yanlarında kimliklerini taşımalarını ve güncel gelişmeleri basından takip etmelerini tavsiye etmişti.

Bu uyarıdan birkaç gün sonra Antalya'da bulunan EXPO 2016 sergi alanında Alman Milli Günü Kutlamalarına katılan Almanya Tarım Bakanı Christian Schmidt yakasındaki Türk ve Alman bayraklarının bulunduğu rozetle dostluk ve destek mesajı verdi. Rozetin sadece bakanda değil Alman heyetin tamamında takılı olması da dikkat çekti.

"Türkiye'nin yanındayız"

Burada konuşan bugün Gazantep'te yaşanan terör saldırısını kınadı. Saldırıyı "korkunç" olarak niteleyen Alman Bakan, "Terör, ortak mücadele etmemiz gereken bir husus. PKK Almanya’da bir terör örgütü olarak kabul edilmiştir. Bu tür olayları engellemek için elimizden geleni yapmak zorundayız. Meydana gelen saldırıları da açıklığa kavuşturmak için tüm çabaları harcamalıyız. Alman vatandaşları da bir saldırıda hayatını kaybetti Türkiye’de. Almanya’da geçen hafta içinde IŞİD tarafından hazırlanan bir saldırı önlenebildi. Bu sanırım uluslararası işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu göstergesidir" dedi.



Adem Akalan - Alparslan Çınar

ANTALYA