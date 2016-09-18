Almanya’dan tatilini geçirmek üzere oğlu ve geliniyle birlikte Antalya’nın Manavgat ilçesi Side bölgesine gelen 80 yaşındaki Paul Friedrich Horst Scholz, tatilini geçirdiği otelin sahilinde denize girdi. Bir süre sonra denizde boğulma tehlikesi geçiren ve sahile çıkarılan Scholz, Side Özel Bilgi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale ile duran kalbi çalıştırılan ve yeniden yaşama döndürülen Alman turist daha sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alman turist Paul Friedrich Horst Scholz’un cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arif Kaplan