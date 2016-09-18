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Alman turist denizde boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesine tatile gelen 80 yaşındaki Alman turist girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Alman turist denizde boğuldu

18 Eylül 2016 09:26

Almanya’dan tatilini geçirmek üzere oğlu ve geliniyle birlikte Antalya’nın Manavgat ilçesi Side bölgesine gelen 80 yaşındaki Paul Friedrich Horst Scholz, tatilini geçirdiği otelin sahilinde denize girdi. Bir süre sonra denizde boğulma tehlikesi geçiren ve sahile çıkarılan Scholz, Side Özel Bilgi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale ile duran kalbi çalıştırılan ve yeniden yaşama döndürülen Alman turist daha sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alman turist Paul Friedrich Horst Scholz’un cesedi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arif Kaplan

Etiketler: antalya, Manavgat, Paul Friedrich Horst Scholz


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