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Alman turist denizde boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle birlikte tatilini geçirmekte olan Alman turist Heinze Gart Latte (68), denizde boğularak hayatını kaybetti.


19 Eylül 2016 16:56

Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan tatilini geçirmek üzere ailesiyle birlikte Manavgat’a gelerek Çolaklı Mahallesi'nde bir otele yerleşen ve otelin sahilinden denize giren 68 yaşındaki Alman turist Heinze Gart Latte, denizde rahatsızlandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine denizden sahile çıkarılan Heinze Gart Latte, Side Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz turist Anadolu Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Heinze Gart Latte’nin cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Arif Kaplan


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