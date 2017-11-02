Alman turist tatilinin son gününde kalbine yenik düştü

Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte tatil için Manavgat’a gelen 61 yaşındaki Alman turist Dieter Wolfgang Mayer, Çolaklı turizm bölgesindeki bir otelde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Maver için olay yerine ambulans çağrıldı. Alman turist, ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Dieter Wolfgang Mayer’in tatillerinin bugün sona ereceği ve öğle saatlerinde uçakları olduğu öğrenildi.

Mayer’in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arif Kaplan

