İzmir Çeşme arasındaki otoyol kıyısına diktiği 70 bin çam fidanı nedeniyle Çam Dede adıyla tanınan Faruk Akçam'a ait çiftliği ziyaret eden 50 Alman turist, Çeşme'de doğa keyfi yaşadı.

Tatillerini Alaçatı'da bir turistik otelde geçiren Alman turistler, otel yönetiminin organizasyonu ve Akçam ailesinin daveti ile, Ovacık mahallesindeki Çam Dede Çiftliği'ne gittiler. Geniş arazi üzerindeki zeytin ve meyve ağaçları arasında dolaşan Alman turistler, dalından kopardıkları meyvelerin tadına baktılar. Akçam ailesinin ikram ettiği yöresel organik ikramların tadına da bakan turistler, "Çam Dede" Faruk Akçam'ın oğlu Ömer Akçam'dan zeytin hasadı yapmayı da öğrendiler. Alman turistler, zeytin tırmığı ile zeytin hasadı da yaptılar.

Yöresel lezzetlerin tadına baktılar

Zeytinlerin yenebilecek kıvama gelinceye kadar geçen süreç hakkında Alman turistlere bilgi veren Ömer Akçam, birçok ülkede kimyasal maddeler kullanılarak zeytinlerin 20 gün gibi kısa sürede olgunlaştırıldığını belirterek, "13 yıl önce babamla birlikte bu çiftliği kurarken, üreteceğimiz ürünlerde insan sağlığına öncelik vermeyi prensip edindik. Biz organik üretime önem veriyoruz. Hasat ettiğimiz zeytinleri de büyük boy varillerde, 12 ayda tamamen doğal yöntemlerle olgunlaştırıyoruz. Zeytin varillerini, 12 ay boyunca her gün çevirerek, zeytinin acı suyu ile zeytinin ıslanmasını sağlıyoruz. Zeytin bu şekilde 12 ay sonra yenebilecek kıvama geliyor. Zeytine oluşum sürecinde sadece yüzde 7 oranında tuz atıyoruz. Zeytin fabrikaları, yüzde 25 oranında tuz kullanıyorlar. Tuzun insan sağlığına olan zararını bildiğimiz için tuz oranını düşük tutuyoruz" dedi.

Akçam, 12 ay bekleyerek olgunlaşmış zeytinlerin bulunduğu varili açarak Alman turistlere tattırdı.

Çeşme'nin güneşli havasında, doğanın içinde, yöresel lezzetlerin tadına bakarak unutulmaz bir gün geçiren Alman turistler, Akçam ailesine teşekkür ederek çiftlikten ayrıldı.

İsa Atagöz



