Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Alman turistler Çeşme'de zeytinciliği öğrendi

Alman turistler Çeşme'de zeytinciliği öğrendi

Tatillerini Çeşme'de geçiren bir grup Alman turist, Çam Dede Çiftliği'ni ziyaret etti. Alman turistler, zeytin hakkında bilgilenirken, dalından kopardıkları meyvelerin tadına bakıp, doğanın keyfini çıkardılar.

Alman turistler Çeşmede zeytinciliği öğrendi

01 Ekim 2016 10:45

İzmir Çeşme arasındaki otoyol kıyısına diktiği 70 bin çam fidanı nedeniyle Çam Dede adıyla tanınan Faruk Akçam'a ait çiftliği ziyaret eden 50 Alman turist, Çeşme'de doğa keyfi yaşadı.
Tatillerini Alaçatı'da bir turistik otelde geçiren Alman turistler, otel yönetiminin organizasyonu ve Akçam ailesinin daveti ile, Ovacık mahallesindeki Çam Dede Çiftliği'ne gittiler. Geniş arazi üzerindeki zeytin ve meyve ağaçları arasında dolaşan Alman turistler, dalından kopardıkları meyvelerin tadına baktılar. Akçam ailesinin ikram ettiği yöresel organik ikramların tadına da bakan turistler, "Çam Dede" Faruk Akçam'ın oğlu Ömer Akçam'dan zeytin hasadı yapmayı da öğrendiler. Alman turistler, zeytin tırmığı ile zeytin hasadı da yaptılar.

Yöresel lezzetlerin tadına baktılar
Zeytinlerin yenebilecek kıvama gelinceye kadar geçen süreç hakkında Alman turistlere bilgi veren Ömer Akçam, birçok ülkede kimyasal maddeler kullanılarak zeytinlerin 20 gün gibi kısa sürede olgunlaştırıldığını belirterek, "13 yıl önce babamla birlikte bu çiftliği kurarken, üreteceğimiz ürünlerde insan sağlığına öncelik vermeyi prensip edindik. Biz organik üretime önem veriyoruz. Hasat ettiğimiz zeytinleri de büyük boy varillerde, 12 ayda tamamen doğal yöntemlerle olgunlaştırıyoruz. Zeytin varillerini, 12 ay boyunca her gün çevirerek, zeytinin acı suyu ile zeytinin ıslanmasını sağlıyoruz. Zeytin bu şekilde 12 ay sonra yenebilecek kıvama geliyor. Zeytine oluşum sürecinde sadece yüzde 7 oranında tuz atıyoruz. Zeytin fabrikaları, yüzde 25 oranında tuz kullanıyorlar. Tuzun insan sağlığına olan zararını bildiğimiz için tuz oranını düşük tutuyoruz" dedi.
Akçam, 12 ay bekleyerek olgunlaşmış zeytinlerin bulunduğu varili açarak Alman turistlere tattırdı.
Çeşme'nin güneşli havasında, doğanın içinde, yöresel lezzetlerin tadına bakarak unutulmaz bir gün geçiren Alman turistler, Akçam ailesine teşekkür ederek çiftlikten ayrıldı.

İsa Atagöz 

 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!