Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Alman turizm acentaları Antalya’da buluştu

Alman turizm acentaları Antalya’da buluştu

Türk turizminin en temel bileşeni durumunda olan Almanya’nın önde gelen 120 seyahat acentasının üst düzey yöneticileri, Antalya’da bir araya geldi. 2017 yılı turizm beklenti ve planlarının masaya yatırıldığı toplantıda, Türkiye ve Antalya’nın tatil yapmak için güvenli bir ülke olduğu misafirlere anlatıldı.

Alman turizm acentaları Antalyada buluştu

18 Kasım 2016 15:28

Yıllardır Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerin başında gelen Almanya’nın önde gelen seyahat acentalarının üst düzey yöneticileri Antalya’ya çıkarma yaptı. Türk turizmini ivmelendirmek için Eylül ayı boyunca, Tropo tarafından Almanya’nın 24 şehrinde duyuru ve tanıtımları yapılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ’We Love Turkey’ organizasyonuna, Almanya’nın önde gelen 120 seyahat acentasından katılım sağlandı. 2016 yılında iptal edilen Alman Seyahat Acentaları organizasyonlarının ardından düzenlenen etkinlik kapsamında, seyahat acentelerine Antalya destinasyonu tanıtılırken, Antalya’nın güvenli bir tatil bölgesi olduğu ve Antalya’da sunulan tatil olanakları anlatıldı. Üç gün boyunca süren organizasyonda, bölgeden katılan 24 otel de tanıtım fırsatı buldu.

17-20 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan organizasyonu gerçekleştiren Tropo’nun Satış ve Pazarlama Direktörü Okan Doğanaslan "Bu etkinliği gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz ve tekrar tüm sponsorlarımıza gönülden teşekkürlerimizi sunarız. Doğru zamanda ve doğru yerdeyiz. Son zamanlarda Almanya pazarı için önem taşıyan organizasyonların Türkiye`de iptal edilmesine rağmen, bizler Almanya`dan 120 acentanın yöneticisini Türkiye’nin ve Antalya’nın tanıtımı amacıyla Beldibi’ne getirdik. En kısa zaman içerisinde olumlu satış dönüşleri alacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki sene tekrar düzenleyeceğimiz organizasyonda acenta sayısını ikiye katlamayı hedefliyoruz" dedi.

Etiketler: antalya, Okan Doğanaslan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!