Yıllardır Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerin başında gelen Almanya’nın önde gelen seyahat acentalarının üst düzey yöneticileri Antalya’ya çıkarma yaptı. Türk turizmini ivmelendirmek için Eylül ayı boyunca, Tropo tarafından Almanya’nın 24 şehrinde duyuru ve tanıtımları yapılan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ’We Love Turkey’ organizasyonuna, Almanya’nın önde gelen 120 seyahat acentasından katılım sağlandı. 2016 yılında iptal edilen Alman Seyahat Acentaları organizasyonlarının ardından düzenlenen etkinlik kapsamında, seyahat acentelerine Antalya destinasyonu tanıtılırken, Antalya’nın güvenli bir tatil bölgesi olduğu ve Antalya’da sunulan tatil olanakları anlatıldı. Üç gün boyunca süren organizasyonda, bölgeden katılan 24 otel de tanıtım fırsatı buldu.

17-20 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan organizasyonu gerçekleştiren Tropo’nun Satış ve Pazarlama Direktörü Okan Doğanaslan "Bu etkinliği gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz ve tekrar tüm sponsorlarımıza gönülden teşekkürlerimizi sunarız. Doğru zamanda ve doğru yerdeyiz. Son zamanlarda Almanya pazarı için önem taşıyan organizasyonların Türkiye`de iptal edilmesine rağmen, bizler Almanya`dan 120 acentanın yöneticisini Türkiye’nin ve Antalya’nın tanıtımı amacıyla Beldibi’ne getirdik. En kısa zaman içerisinde olumlu satış dönüşleri alacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki sene tekrar düzenleyeceğimiz organizasyonda acenta sayısını ikiye katlamayı hedefliyoruz" dedi.