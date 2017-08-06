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Alman vekiller birbirine girdi

Alman ordusu, İncirlik sayfasını neredeyse kapattı. Son Tornado uçağı da Pazartesi günü İncirlik Hava Üssü’nden havalandı.

Alman vekiller birbirine girdi

06 Ağustos 2017 09:06

İncirlik’te geriye kalan Alman askerleri, malzemelerini DEAŞ’a karşı mücadelelerini devam ettirecekleri Ürdün’e göndermek üzere konteynırlara yüklüyorlar. Askerler, Ürdün’deki El Azrak Hava Üssü’ne taşınma süreci devam ederken milletvekillerinin Alman askerlerini ziyareti konusunda Almanya’da yeni bir tartışma başladı. Fakat bu kez Alman askerlerini konuk eden ülke ziyareti veto etmiyor. Berlin’deki koalisyon partileri ile hükümet anlaşmazlık yaşıyor. Sol Parti Milletvekili Alexander Neu, Temmuz ayının başından beri Alman Savunma Komisyonuna El Azrak Üssü’nü ziyaret etme başvurusunda bulundu. Neu, bu ziyaretle Ürdün hükümetinin ziyaret konusunu sorun edip etmediğini sınamak istiyor. Neu bu konuda, “Alman ordusu, Ürdün’e tamamen taşınmadan önce ziyaret hakkımızı test etmek zorundayız. Eğer Ürdün de tıpkı Türkiye’nin izlediği gibi bir tutum sergilerse Alman askerlerinin oraya nakledilmeleri ‘sıfıra sıfır elde var sıfır’ oyunu haline gelir” dedi.

Bakanlığın açıklamasında önce tüm Alman askerlerin görev yerine intikal etmiş olması ve göreve tam olarak hazır olması gerektiği belirtildi. Beklemek zorunda olan Neu ise şu ifadeleri kullanıyor: “Ana muhalefet partisinin temsilcisi olarak Federal orduyu yerinde ziyaret etmemin mümkün kılınması gerekir.”

Çetiner Çetin - Türkiye


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