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Alman yelkencinin denizde cesedi bulundu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Yelken Haftası yarışlarında basın teknesinin kaptanı olarak görev yapan 69 yaşındaki Alman uyruklu Klaus Ottes’in denizde cesedi bulundu. Polis, Alman yelkencinin ölüm nedenini araştırıyor.

Alman yelkencinin denizde cesedi bulundu

30 Ekim 2017 11:55

Olay, sabah saatlerinde Yat Limanı’nda meydana geldi. Denizde bir ceset olduğunu gören tekne sahipleri Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Zodyak bot ile olay yerine kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri cesedi sudan çıkarttı. Yapılan araştırmada cesedin Alman uyruklu Klaus Ottes’e ait olduğu tespit edildi. Ottes’in cesedi kesin ölüm raporu için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri Alman denizcinin ölüm nedenini araştırıyor.

Öte yandan, Klaus Ottes’in uzun yıllardır Marmaris’te bir marinada bağlı bulunan teknede yaşadığı ve ilçede düzenlenen yelken yarışlarında basın teknesinin kaptanlığını yaptığı öğrenildi. Alman yelkencinin dün en son akşam saat 22.00’de Uluslararası Yelken Yarışları açılış kokteyline katıldığı belirtildi. Ottes’in ölüm haberini alan yelken kulübü üyeleri gözyaşlarına boğuldu. 

Vural Efecik

Etiketler: Alman yelkenci, muğla

 

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