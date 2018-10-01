'Almanlar bile rahatsız oldu!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyaretinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, “İkili ekonomik ilişkilerimizi daha da ileri götürebilme hususunda bir mutabakat sağlayabildik” dedi.

Almanya dönüşünde gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Köln'de on bine yakın vatandaşımız, cami açılışına gelmelerine rağmen bizi doğrudan dinleme imkânı bulamadılar. Alman makamları güvenlik önemli vesaire diyerek bunun mümkün olamayacağını ifade ettiler. Biz de açılışı sınırlı sayıda bir katılımla gerçekleştirmek durumunda kaldık. Ama bizim amacımız üzüm yemek. Camiimizin açılışını en güzel şekilde yapalım dedik. Bunu da başardık.

TÜM DELİLLERİ VERDİK

FETÖ konusundaki yaklaşım farklılığı ortada. Bu, Merkel ile yaptığımız ortak basın toplantısında da açıkça görüldü. Yeterli delil olmadığından söz ediyorlar. Tüm delilleri kendilerine verdiğimiz halde, mahkeme kararlarını ilettiğimiz halde, bunların adeta yok sayılmasını anlamak mümkün değil.

Bu ay içerisinde fevkalade bir durum olmazsa Rusya, Almanya, Fransa, Türkiye olarak bir dörtlü İstanbul Zirvesi'ni inşallah gerçekleştireceğiz.

Merkel ile yaptığımız kahvaltıda tüm bu konuları ele aldık. Ağırlıklı konumuz ekonomiydi. Savunma sanayi, sağlık ve ileri teknoloji konusunda birçok adımları atabileceğimizi görüyorum. M-R, tomografi gibi araç gereçleri var. Bunu da Siemens'in Başkanı ile görüşme imkânımız oldu, belki bunların Türkiye'de ortak üretimi söz konusu olabilir.

Gerek Sayın Şansölyeyi, gerek Sayın Cumhurbaşkanını Türkiye'ye davet ettik, onlar da gelebileceklerini söylediler. İnşallah 2019 yılı içinde kendilerini Türkiye'de ağırlamak suretiyle bu kesintili dönemi geride bırakmış olacağız.”

ABD ve Almanya'da FETÖ için özel bir başlık açtınız. Özellikle Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu bir isim listesinin Alman hükümetine verildiği belirtiliyor. Kaç kişilik bir liste bu? Bizimle paylaşır mısınız?

İsimlerin tamamını bilmiyorum ama külliyetli bir liste. Almanya'da 136 kişilik bir liste. Almanya'ya PKK ile ilgili daha önce 4 binin üzerinde ismin olduğu klasörler verilmişti. ABD'ye de biliyorsunuz ki 85 koli belge ilettik. Daha sonra Sayın Trump, belgelerden ziyade isimlerin iletilmesini istedi. Biz de isimleri İbrahim Bey ile Bolton'a ulaştırdık. 20'nin üzerinde isim bildirdik. Neler olacağını önümüzdeki süreç gösterecektir.

Somut olarak yatırıma dönük bir karar çıktı mı?

Bunların hemen hemen hepsi uzun yıllar Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler. Siemens, Bosh, bunlar Türkiye'de 150 yıllık, 130 yıllık şirketler. Otomotiv sektörüne yönelik bazı şirketler var. Tüm bu şirketlerle görüşmeleri yapıp, bunları yatırım ofisimiz vasıtasıyla yakın takibe alacağız. Gerek TOBB gerek DEİK ile temaslarını sağlayıp inşallah adımları atacağız.

Kılıçdaroğlu bu ziyaretinizle ilgili, “Borç para için gidiyorlar” dedi. Nasıl değerlendirirsiniz?

Gülünç... BM'de yaptığımız konuşma ortada. Nereden borç almışız bunu da söylesin. Bizim bu tür ziyaretlerde maksadımız, yabancı yatırımları ülkelerimize çekmeye yönelik adımlar atmaktır. Kaldı ki, biz görevi devraldığımızda hatırlarsanız Türkiye'nin IMF'e 23.5 milyar dolar borcu vardı. Kimler almıştı o borcu? Geçmişte CHP'nin, koalisyon ortağı olduğu dönemlerin bir borç yüküydü o. Biz şu anda ülkemizdeki durumu zaten toparlamaya başladık. Çok kısa zamanda bu sıkıntıyı atlatacağız, 2019'a da çok daha ciddi, çok daha farklı bir şekilde gireceğiz.

Almanya cumhurbaşkanının verdiği yemekte konuşmanız sitemkârdı. Yemeğe tartışmalı isimler de davet edilmişti. Bir de Alman siyasilerin konuşmasında kamuoyunun baskısının etkili olduğunu düşünüyor musunuz?

Akşam yemeğindeki konuşmada o tür bir yaklaşım sergilenmesi çok şık olmadı. Biz sizinle görüşmeyi yapmışız, bu konuları da görüşmüşüz. Akşam yemeğinde yapılan bir konuşmada onları tekrar dile getirmenin gereği yoktu. Almanlar bile herhalde bundan rahatsız oldular. ‘Steinmeier yanlış yaptı, Erdoğan da haklı tepkisini ortaya koydu' şeklinde konuşanlar olmuş. Biz bizim ülkemizde, bir misafirimizi yemeğe davet edip, ondan sonra böyle bir şeye girişimde bulunmayız. Dolayısıyla ben o tür bir üslubu şık bulmadım. Medya şöyle der, şunu yazar şeklinde yersiz yaklaşımlarla ya da iç politika adına o tür bir tavır sergilenmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim.

STEINMER NE DEMİŞTİ

Steinmeier, Erdoğan onuruna verdiği yemekte, “Türkiye'de sivil topluma yoğun baskı var ve hükûmet muhalifleri tutuklanıyor. Bunları görmezden gelemeyiz. Türkiye'den çok sayıda insan, artan baskıdan kaçarak bize sığınıyor. Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu olan Alman vatandaşlarından dolayı endişeliyim. Endişem halen tutuklu olan Türk gazeteciler, sendikacılar, entelektüeller ve siyasetçiler için de geçerli” demişti.

Almanya'da Türk toplumu sizinle görüşmek istiyordu. Ama mümkün olmadı. Almanya'nın bu tavrı ile ilgili düşünceniz nedir?

Güvenlik gerekçesiyle öyle yaptıklarını söylediler. Ama toplantı ve gösteri hakkından bahseden bir ülkenin salon toplantısına izin vermekten çekinmiş olması tabii ki manidar. Ama öbür taraftan da Türkiye'de beş yıl 10 aya mahkûm olmuş birinin hukukunu aramaya soyunuyorlar. Ne alakası var bunun sizinle? Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. Size düşen onu bize iade etmektir.

Dörtlü zirve ekimde gerçekleştirilecek. Bu toplantıdan beklentiniz nedir?

İdlib başta olmak üzere Suriye'yi konuşacağız. Şimdi bir small grup diye bir şey çıkardılar. ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere, Ürdün, Almanya, Fransa toplam yedi ülke var. Bu toplantılara Türkiye'yi çağırmıyorlar. Hatta hatta Suriye'yi çağırmıyorlar. Suriye hakkında toplantı yapıyorlar, Suriye bu toplantıda yok. O da Trump'ın düzenlemiş olduğu toplantı. Ben de Sayın Merkel'e bizimki de ‘smaller' olur dedim.

Euro 2024 Almanya'ya kaldı... Ne dersiniz? Lobiler etkili oldu iddiaları var.

Çok da önemsemedim. Bu hep böyle dönüyor. İki dünya kupasını veriyorsun, bir Avrupa kupasını veriyorsun. Aynı ülkede bunu yapıyorsun. Türkiye'ye gelince şöyle böyle diyorsun. Tesis ise bizim şu anda Almanlardan geri kalan bir halimiz yok. Hayırlı olsun. Neticede masraftan kurtulmuş olduk.

Merkel ile görüşmenizde ABD'nin ticaret saldırıları ne kadar gündeme geldi? ABD'nin estirdiği ekonomik teröre karşı ülkeler yakınlaşır mı?

Acaba? Acaba?

Rusya, Çin, Almanya yakınlaşmayacak mı?

Sen yine de soru işaretini koy oraya... Bu saydıklarınız arasında, şu anda bir duruş sergileyebilecek olan ülke belki Çin olabilir. Ben bu konuda yine de bir yorum yapmayayım.