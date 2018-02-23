Almanlar Gabriel'in dışişleri bakanı olmasını istiyor

"Politbarometer" araştırmasında Almanların yüzde 67'si Sigmar Gabriel'in dışişleri bakanı olmasını isterken, Sosyal Demokrat Parti SPD içinde yapılan araştırmada ise Gabriel'in dışişleri bakanı olmasını isteyenlerin oranı yüzde 77 olarak belirlendi.

Gabriel, mutlaka bakanlık görevini sürdürme iddiasında olmadığını belirterek, "Makam mücadelesi verme ve koltuğuna kenetlenme heveslisi değilim. Biz seçkinler değil, sadece seçilmişleriz” dedi. Gabriel, partisindeki olaylı gelişmelerden ötürü kimseye kırgın olmadığını da söyledi.